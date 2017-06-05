Cumhuriyetin yöneticisini tutuklatan 'biçti'yi TRT de kullandı'

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, dün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kaza için TRT Haber resmi twitter adresinden "Karşı şeride geçen tır önüne geleni biçti" başlığını kullandı. Haberde ise "Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karşı şeride geçen tır, 6 otomobili biçti. Kazada 8 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin tepkilerin ardından, söz konusu tweetin silindiği görüldü.





Trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'le ilgili Cumhuriyet.com.tr'de "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper'in aracını kamyon biçti" başlığı kullanılmıştı. Bu başlığın ardından tutuklanan Oğuz Güven, verdiği ifadede söz konusu başlığın ve ilgili tweetin yanlışlıkla atıldığını; atıldıktan 55 saniye sonra da kaldırıldığını söylemişti.