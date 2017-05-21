Samanyolu Haber /Gündem / Halime nine paraşütle uçtu, gündem oldu /21 Mayıs 2017 16:26

Halime nine paraşütle uçtu, gündem oldu

Denizli'de yaşayan işçi emeklisi Halime Akcan, Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşütü pilotu torunuyla uçtu.

Halime nine paraşütle uçtu, gündem oldu

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde yöresel kıyafetiyle yamaç paraşütü yapan 87 yaşındaki Halime Akcan’ın gökyüzünde çekilen görüntüleri, sosyal medyada yarım milyon kişi tarafından izlendi.

Denizli’de yaşayan işçi emeklisi Halime Akcan, geçen yıl mayıs ayında Fethiye Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü pilotluğu yapan torunu 43 yaşındaki Günay Tutgun’u ziyarete geldi. Bu arada Halime Akcan torununa, yamaç paraşütüyle uçmak istediğini söyledi. Yürümekte güçlük çeken büyükkannesinin bu isteğine başta karşı çıkan Tutgun, günlerce devam eden ısrarı üzerine dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ’ın 1700 metre pistine çıkardı. Akcan ve Tutgun yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

YÖRESEL KIYAFETLERİYLE İLGİ GÖRDÜ

Yöresel kıyafetleriyle Ölüdeniz semalarında süzülen Akcan’ın paraşüt kamerasına yansıyan görüntüleri, torunu Günay Tutgun tarafından 15 gün önce sosyal medya hesaplarından tekrar yayınlandı. Kısa sürede 500 bin izlenme rakamına ulaşan görüntüler, yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. (Kronos.news)


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Halime nine paraşütle uçtu, gündem oldu

Halime nine paraşütle uçtu, gündem oldu

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