Almanya, İncirlik'ten taşınmaya hazırlanıyor

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Ürdün'ün İncirlik Üssü'nde konuşlu Alman askerlerinin Ürdün'e taşınması konusunda her türlü yardıma hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Von der Leyen Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Ürdün Kralı Abdullah'ın "İncirlik'teki Alman Ordusu'na ait yakıt ikmal uçaklarıyla Tornado tipi keşif uçaklarının Ürdün'e taşınmasının zaruri hale gelmesi halinde her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını belirttiğini" ifade etti.







Almanya Savunma Bakanı Von der Leyen cuma günü İncirlik Hava Üssü'ne alternatif olarak gündeme gelen Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nü ziyaret etmiş, cumartesi günü de Kral Abdullah ile görüşmüştü. Savunma Bakanı Ürdün'deki hava üssünü ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Üs ile ilgli umduğundan daha iyi bir tablo ile karşılaştığını" belirtti. Von der Leyen, üste sadece Ürdün güçlerinin değil, ABD'li, Hollanda'lı ve Belçika Ordusu'na ait askerlerin de görev yaptığını söyleyerek "Ürdünlü yetkililerin son derece yardımsever olduklarını" ekledi. Almanya Savunma Bakanı, Türkiye'de İncirlik Üssü'nde konuşlu Alman askerlerinin Ürdün'e taşınması konusunda her türlü yardıma hazır olduğunu ilettiğini söyledi.





Savunma Bakanı, Alman Ordusu'ndan bir uzman heyetin de Ürdün'deki hava üssünün Alman askerleri için uygun olduğu görüşünde olduğunu vurguladı.

Alman Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann da Federal Hükümete çağrıda bulunarak İncirlik konusunda kararını vermesini istedi. Opperman Bild am Sonntag'a verdiği demecinde, "Artık bu konuda bir takvim belirlemeliyiz. Şayet Başbakan Angela Merkel bu hafta Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesinde Türkiye'yi mevcut duruşunu terk etme konusunda harekete geçiremezse o zaman alternatif üslere ihtiyaç duyacağız. Bu hem İncirlik hem de Konya'daki AWACS misyonu için geçerli" dedi.



