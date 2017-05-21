Samanyolu Haber /Gündem / VPN ile internet bağlantısında dünya lideri Türkiye! /21 Mayıs 2017 16:20

VPN ile internet bağlantısında dünya lideri Türkiye!

Global Web Index, 2016 yılına dair internet kullanım raporunu açıkladı.

SHABER3.COM

Global Web Index'in 2016 raporuna göre, dünyada internete VPN ile bağlanan kişi sayısında, Türkiye birinci sırada yer alıyor.

Global Web Index'in raporuna göre Türkiye'yi Suudi Arabistan, Endonezya, Tayland ve Hindistan takip ediyor.


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