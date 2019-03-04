Akşener'den Mersin açıklaması: Bu derece namert olabileceklerini düşünemedim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katılmak için Mersin'de buluştu.







Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Demokrasiyi çökertmek ve önüne set kurmak isteyenlere inat bu mekanı doldurup, demokrasiye sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Normal yollardan Başkan Kocamaz'ı kimse yıkamaz ama demokrasiyi rafa kaldırarak bugün yaşadığımız olaylarla bizi saf dışı bıraktıklarını sandılar. Ancak bu can bu tende olduğu sürece Mersin sahipsiz kalmayacak. İçimizden sırtımızdan vurulduk. Sonra seçim kurularının aldığı garabet kararlarla demokrasiye gölge düşürdüler. Mersin'i böyle garabet bir kararla dünyaya tanıttılar. Mersin sahip bırakılmamıştır ve bırakılmayacaktır. Bayrağı düşürmeden ve hizmet maratonunu yarıda bırakmadan Sayın Ayfer Yılmaz ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.







'BU DERECE NAMERT OLABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNEMEDİM'





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şunları söyledi:





''25 yıllık siyasi hayatımda, pek çok acılı zamanlara, milletimizin haksızlığa uğradığı dönemlere şahitlik ettim. Özellikle 28 Şubat döneminde yine demokrasi yanında demokrasi aşığı Mersin Milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördüm. O günün postallarından korkanların karşısında durduk. Ama Hacı Başkan, sana ve bana yapılan bu komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. Ben insanların bu derece namert olabileceğini hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir. Bu komplo millet iradesine, millet iradesine Mersinlinin iradesine korkakça yapılan bir komplo ve ihanettir. Şimdi bir şey yapılacak. Ben Sayın Ayfer Yılmaz'a Milletvekilliğini teklif etmiştim kabul etmedi. O 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığını alabileceğimizi düşünerek Genel Merkez'de benimle çalıştı. Ancak Burhanettin başkanın kendisine bu görevi teklif etmesinden sonra bana, ‘Bu bir vatan görevidir ve bu Mersin kızı olmanın getirdiği bir sorumluluktur. Ben bu göreve varım ve bunu bir fedakarlık olarak görmüyorum' dedi."



