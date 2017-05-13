Halde 70 kuruş, markette 10 TL!





Son dönemde fiyatıyla çok tartışılan, market ve pazarda kilogramı 10 lirayı bulan domates Demre Toptancı Hali'nde 70 kuruşa kadar düştü. Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezlerinden biri olan Demre'deki Toptancı Hali'nde hafta başında 2 lira olan 1 kilo domates, kalitesine göre 70 kuruş ile 1.20 TL arasında işlem görüyor. Salkım kokteyl domates 1 lira, salkito kokteyl 1 lira, oval domates 1 lira, elika domatesin 1 liradan işlem gördüğü halde yalnızca yüksek kesimlerdeki seralarda yeni çıkan domatesin kilosu 1.5 liraya kadar alıcı buluyor.







Demre Toptancı Hali'nde sivri biber 50 kuruş, Macar biberi 70 kuruş, çarliston biber 50 kuruş, kıl sivri biber 50 kuruş, acı çarliston 50 kuruş, dolmalık biber 40 kuruş, Şili yeşil biber 1 lira, Şili kırmızı biber 1.70 lira, Macar dolma biber 1.70 lira, kapya biber 6 lira, California biber 4.5 lira, salatalık 25 kuruş, kabak 40 kuruş ve patlıcan 90 kuruştan işlem görüyor.

'ÜRÜNLERİN MİKTARI ARTTI'

Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, şöyle konuştu:

"Daha önce de söyledik. Aralık ve ocak aylarında hava çok soğuk gitti. Bu dönemde ağaçlardaki çiçeklerin çoğunluğu soğuktan zarar gördü. Zarar gören çiçekler nisan ayı ve mayıs ayı başında meyve verecekti. Aralık ve ocak döneminde zarar gören ve ölen çiçeklerden dolayı üretim düştü. Son günlerde hava ısındı. Hale gelen domates ve diğer ürünlerin miktarı arttı. Çok fazla ihracat olmayınca iç piyasada fiyatlar birden düştü. Bir hafta sonra domates elde kalırsa salça fabrikalarına gitmeye başlarsa hiç şaşırmayalım. Bugün domatesin kilosu toptan 70 kuruşa kadar düştü. Sadece biraz yükseklerden gelen yeni ürün domatesin fiyatı biraz farklı. 1 lira 50 kuruşa kadar alıcı bulabiliyor."

Kapya ve California biberinin de üretimin azlığından fiyatının yüksek olduğunu aktaran Fahri Duran, "İki hafta içinde fiyatların düşüklüğü tartışılmaya başlar. Örneğin salatalık üreticisi seralardaki ürünü sökmeye başladı. 25 kuruşa salatalık olur mu, 50 kuruşa sivri biber, 40 kuruşa dolmalık biber olur mu?" diye konuştu.

Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, "Son günlerde hava ısındı. Hale gelen domates ve diğer ürünlerin miktarı arttı. Çok fazla ihracat olmayınca iç piyasada fiyatlar birden düştü. Bir hafta sonra domates elde kalırsa, salça fabrikalarına gitmeye başlarsa hiç şaşırmayalım" dedi.