Samanyolu Haber /Gündem / Antik kentin üstünden market yolu geçirilecek! /13 Mayıs 2017 16:36

Antik kentin üstünden market yolu geçirilecek!

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 5M Migros’a yeni bir giriş açmak için hazırladığı yol projesi, Olbia-Attalia antik kentlerinin üstünden geçecek. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, çevresel ve güvenlik tedbirlerinin azami ölçüde alınması şartıyla projeye onay verdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı yapıldı.

Antalya Körfez gazetesinde Mustafa Koç ve Müzeyyen Yüce imzasıyla yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna yazdığı 15 Aralık 2016 tarihli yazısında, şehrin önemli çekim noktalarından biri olan 5M Migros AVM’ye giriş ve çıkışlarının söz konusu bulvar üzerinden sağlanmasının kavşaktaki trafik yükünü artırarak, sinyalizasyon sistemindeki fazla sürelerinin uzamasına neden olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Büyükşehir’in Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar kesişiminde yer alan 5M Migros’a Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş-çıkışların sağlanması ile ilgili bir projesi olduğunu aktarıldı. Söz konusu projenin bir bölümünün birinci derece doğal sit alanında kalması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan görüş istedi. 30 Mart’ta görüş yazısı yazan komisyon, yol yapım istediğine şartlı ‘onay’ verdi.

BİRİNCİ DERECE DOĞAL SİT ALANI

Bahse konu olan yol projesinin bir bölümünün Arapsuyu Mevkii Olbia-Attalia antik kentleri 1. derece doğal sit alanında kaldığının tespit edildiği belirtilen yazıda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 19 Haziran 2007 tarih ve 728 sayılı ilke kararının 1.a maddesine göre, “Kesin yapı yasağı olmakla birlikle resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesiyej, teleferik, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, doğalgaz hattı, GSM baz istasyonu ve benzeri) uygulamalarının koruma bölge kurulunun uygun göreceği şekliyle yapılabileceği” hükmü hatırlatıldı.

Söz konusu talebe ilişkin ise, “Komisyonumuz yetki ve sorumluluğu içerisinde yer alan doğal sit alanında gerekli her türlü çevresel ve güvenlik tedbirlerinin azami ölçüde alınması, ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması ayrıca imar planının revize edilerek hazırlanan yol projesinin de Komisyonumuza iletilmesi şartı ile talep uygun görülmüştür” denildi.
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