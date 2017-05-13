Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleriyle müştereken yürüttükleri operasyonda, İzmit Limanı'nda konteyner içerisine gizlenmiş tam 293 kilo 524 gram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 59 milyon TL olduğu bildirildi.





Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden alınan istihbarat üzerine harekete geçen İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Malta'dan gelen Singapur bayraklı bir gemiyi takibe aldı. Başsavcılık tarafından da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında takip edilen gemide bulunan konteynerlerde, kokain gizlendiğinden şüpheleniliyordu. Bunun üzerine, bakanlığın merkezi operasyon birimlerinin katılımıyla geminin detaylı olarak kontrol edilmesi kararlaştırıldı.





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