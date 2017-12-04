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Hakkari'de deprem
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04 Aralık 2017 10:22
Hakkari'de deprem
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi
SHABER3.COM
Depremde can ve mal kaybı yhaşanmadı
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