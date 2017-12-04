Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de deprem /04 Aralık 2017 10:22

Hakkari'de deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi

SHABER3.COM

Depremde can ve mal kaybı yhaşanmadı
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