Zarrab'ın rüşvet verdim dediği Muammer Güler kayıp

Rıza Sarraf'ın "Muammer Güler 'in oğluna 100 bin dolar rüşvet verdim" ifadesinin ardından yeniden gündeme gelen Muammer Güler'in uzun süredir ortalıkta görünmediği belirtiliyor. İtirafçı olarak konuşan Sarraf, Türkiye'de milyonlarca rüşvet dağıttığını belirtirken eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'le ilgili de açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i danışman olarak işe almasının yanında kendisine de 100 bin dolar rüşvet verdiğini belirtti.





Cumhuriyet'in haberine göre, Sarraf'ın iddiaları sonrasında ise Muammer Güler'in siyaset sahnesinden çekildiği tarihten bu yana hiçbir siyasi faaliyette bulunmadığı, aynı zamanda kamuoyu önüne de çıkmadığı fark edildi. Sosyal medyada da ortalıkta görünmeyen Güler'in 19 Mart 2014'ten bu yana Twitter adresinden de paylaşım yapmadığı görüldü. Aynı zamanda Güler'in Twitter hesabında paylaştığı muammerguler.com internet sitesinin de alan adı (Domain) ücreti ödenmediği için kapatıldığı ve kapatılan sitenin alan adının da 2 bin 395 dolara satışa çıkartıldığı ortaya çıktı.