Zarrab'ın ailesi de kısa süre önce Türkiye'den kaçmış

ABD'deki davada itiraflarda bulunan Rıza Sarraf'ın ailesiyle ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.







Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan, "Sarraf, ABD’ye gitmeden bir süre önce sahip olduğu en büyük firma olan holdingin içini boşaltmış, kuyumcu ve dövizciyi de kapatmış. Ortaya çıkan her gerçek, Sarraf’ın adım adım kurgulanan bir süreç sonunda ABD’ye gittiğini gösteriyor. Bu noktada, Türkiye’den çıkışının ve ABD’ye gidişinin neden engellenmediği soruları epeydir gündemde" ifadelerini kullandı.





Çevikcan, Sarraf'ın ailesinin Türkiye dışına çıkışına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:





Sarraf’ın itirafçı olmayı, mahkemeden 29 gün önce, 26 Ekim’de kabul ettiği ve “tanık” sıfatını aldığı da duruşmalarla anlaşılmıştı.

Edindiğim bilgiler gösteriyor ki Sarraf ailesi de 26 Ekim’den önce bir hazırlığa girişmiş.

Sarraf’ın kendisi gibi Türkiye’ye yerleşerek, Türk vatandaşlığı kazanan anne ve babası Şebnem ve Hüseyin Sarraf, Eylül ayında İran’a gitmiş.

Hemen ardından, Ekim ayında ise kardeşi Muhammed, anne ve babası gibi Türkiye’den İran’a geçiş yapmış.

Anne ve baba ile kardeşinin ayrı tarihlerde İran’a geçmiş olması dikkat çekici.

Ancak daha dikkat çekici olan Zencani’nin idamla yargılandığı bir dönemde, İran’a geçmeleri. Anlaşılıyor ki Sarraf’ın Türkiye aleyhine tanıklığı kabul ettiği bir dönemde, Türk vatandaşı olan anne, baba ve kardeşi de Türkiye’den ayrılmayı tercih etmiş.