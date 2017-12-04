Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'ın ailesi de kısa süre önce Türkiye'den kaçmış /04 Aralık 2017 10:17

Zarrab'ın ailesi de kısa süre önce Türkiye'den kaçmış

ABD'de tutuklanması sonrası Türkiye'de üç önemli şirketinin içini boşalttığı ortaya çıkan Rıza Sarraf'ın, ailesini de itiraflara başlamadan önce Türkiye dışına çıkardığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

ABD'deki davada itiraflarda bulunan Rıza Sarraf'ın ailesiyle ilgili  önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan, "Sarraf, ABD’ye gitmeden bir süre önce sahip olduğu en büyük firma olan holdingin içini boşaltmış, kuyumcu ve dövizciyi de kapatmış. Ortaya çıkan her gerçek, Sarraf’ın adım adım kurgulanan bir süreç sonunda ABD’ye gittiğini gösteriyor. Bu noktada, Türkiye’den çıkışının ve ABD’ye gidişinin neden engellenmediği soruları epeydir gündemde" ifadelerini kullandı.

Çevikcan, Sarraf'ın ailesinin Türkiye dışına çıkışına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Sarraf’ın itirafçı olmayı, mahkemeden 29 gün önce, 26 Ekim’de kabul ettiği ve “tanık” sıfatını aldığı da duruşmalarla anlaşılmıştı.
Edindiğim bilgiler gösteriyor ki Sarraf ailesi de 26 Ekim’den önce bir hazırlığa girişmiş.
Sarraf’ın kendisi gibi Türkiye’ye yerleşerek, Türk vatandaşlığı kazanan anne ve babası Şebnem ve Hüseyin Sarraf, Eylül ayında İran’a gitmiş.
Hemen ardından, Ekim ayında ise kardeşi Muhammed, anne ve babası gibi Türkiye’den İran’a geçiş yapmış.
Anne ve baba ile kardeşinin ayrı tarihlerde İran’a geçmiş olması dikkat çekici.
Ancak daha dikkat çekici olan Zencani’nin idamla yargılandığı bir dönemde, İran’a geçmeleri. Anlaşılıyor ki Sarraf’ın Türkiye aleyhine tanıklığı kabul ettiği bir dönemde, Türk vatandaşı olan anne, baba ve kardeşi de Türkiye’den ayrılmayı tercih etmiş.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zarrab'ın ailesi de kısa süre önce Türkiye'den kaçmış Sonraki Haber >>

Allah aşkına münafıklara kanmayın!.."

Allah aşkına münafıklara kanmayın!..

Hakan Atilla bir sürpriz yapar mı?

Hakan Atilla bir sürpriz yapar mı?

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:51