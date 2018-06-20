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Hakkari’den acı haber! İki askerimiz şehit oldu
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Hakkari’den acı haber! İki askerimiz şehit oldu
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20 Haziran 2018 13:48
Hakkari’den acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Hakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı..
SHABER3.COM
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
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