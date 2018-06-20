Samanyolu Haber /Gündem / YSK genelgeyi gönderdi: Sandık kurulu mührü olmayan zarflar da geçerli /20 Haziran 2018 13:41

YSK genelgeyi gönderdi: Sandık kurulu mührü olmayan zarflar da geçerli

Seçim yasasındaki değişiklik gereği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlere dört gün kala sandık kurulu başkanlarına genelge göndererek sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların da geçerli sayılacağını bildirdi.

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13 Mayıs’ta yapılan yasa değişikliği doğrultusunda zarfların sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca sehven mühürlenmemiş zarflar geçerli sayılacak. CHP’nin bu dahil seçim yasasındaki değişikliklere itirazı Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre genelgenin bir bölümünde ‘üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan’ ve ‘üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan’ oy zarflarının geçersiz sayılacağı yazıyor. Birkaç satır sonraki bölümdeyse şöyle bir ifade yer alıyor: “Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılır.”



YSK, 24 Haziran’da geçersiz sayılacak oy zarflarını ise madde madde şöyle sıraladı:

a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

b) Türkiye Cumhuriyeti Yüksek seçim Kurulu filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan,

c) Yüksek seçim Kurulu amblemi olmayan,

d) Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan,

e) Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan,

f) Tamamı yırtılmış olan,

g) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.

Haberde, tüm bu maddeleri birer birer sıralayan YSK’nın, ‘ancak’ diye başladığı bir sonraki cümlesine, “Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar … geçerli sayılır” ibaresini eklemesinin şaibe tartışmasını bir kez daha gündeme getirdiği savunuldu.
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