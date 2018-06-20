19 yıl önce ölen bebeğe seçmen kağıdı gönderildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 yıl önce doğan ve doğumundan 70 gün sonra kas yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Berrin Bilen'e seçmen kağıdı gönderildiği ortaya çıktı. Seçmen kağıdının aileye ulaşmasının ardından AKP Gençlik Kolları'ndan da Bilen'e 24 Haziran seçimlerinde AKP'yi desteklemesi talebiyle mektup gönderildi. Bilen'in oy kullanacağı yer ise Osman Yozgatlı mahallesi 1214 Sokak’taki Ahmet Şerife Şanlı Ortaokulu 1189 No’lu sandık olarak gösterildi.





Bilen'in amcası Hamdi Bilen, yeğeninin kas yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle doğumundan itibaren Aydın Devlet Hastanesi doğum ünitesinde tedaviye alındığını ve ardından yaşamını yitirdiğini söyledi. Yeğeni adına oy kullanılıp kullanılmayacağını takip edeceğini belirten Bilen, ölmüş birine seçmen kağıdı gönderilmesini anlayamadıklarını söyledi.





Baba Aydın Bilen de kızının kimliğinin hiç çıkarılmadığını belirterek, "O zaman Aydın'da Nüfus Müdürlüğü'ne gittim kimlik çıkarmak için. Ancak daha sonra gittim ve öldüğünü söyledim. O zamanın nüfus müdürü de işlemi iptal edeceklerini söyledi. Bunun üzerine bana herhangi bir kimlik vermediler. Bugüne kadar herhangi bir resmi işi de olmadı. Ne okul ne hastane ne de başka bir resmi işlem için bugüne kadar bir şey gelmedi. Ama bugün seçmen kağıdı gelince şaşırdık. Muhtar Halis Sekinoğlu'na da gittim. Başka muhtarlar da vardı. Tekrar Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Nüfus Müdürlüğü'nden Berrin adına kimlik çıkarılmadığı söylendi. Ama nasıl böyle bir şey oldu anlayamadım" diye konuştu.





BAŞKA ÖLÜLERE DE GÖNDERİLMİŞ





Muhtar Halis Sekinoğlu’nun, mahallede başka ölülere de seçmen kağıdı çıkarıldığını söylediğini aktaran Bilen, seçim günü o sandığın başında o oyun kullanılıp kullanılmayacağını takip edeceklerini dile getirdi. Bilen, akşama kadar sandık başında oylarını koruyacaklarını ifade etti.





Muhtar Halis Sekinoğlu da aileyi tanıdığını ve Berrin bebeğin kimlik çıkarılmadan yaşamını yitirdiğini belirtirken, mahallelerinde sekreterinin seçmen kağıtlarını dağıttığı sırada 3 kişinin daha benzer şekilde yaşamını yitirmiş olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Sekinoğlu durumu ilgililere bildirdiklerini ve ilgileneceklerini söylediklerini kaydetti.