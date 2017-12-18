İran ambargosunun delinmesi iddiası ile New York’ta devam eden mahkemenin Cuma sabahı başlayan 14. gün oturumunda Hakan Atilla tanık küsrüsüne çıkmıştı. Bugün Atilla’nın tanık kürsüsünde ifade süreci devam edecek. Avukatların ardında Savcılık da Atilla’yı sorgulayacak.





Cuma günkü duruşmada yargıç Richard Berman Atilla’nın avukatlarının, Hüseyin Korkmaz’ın ifadeleri nedeniyle davanın düşürülmesi talebi reddetmişti. Yargıç Berman, eski polis Hüseyin Korkmaz’ın ifadelerinin geçerli sayılması gerektiğini söyledi. Berman, “Korkmaz, denetlediği bir polis soruşturmasına dair ilk elden bilgileri anlattı” demişti.





Savunma avukatları, Korkmaz’ın Atilla’ya karşı sunduğu kanıtların yasadışı yollardan elde edildiğini, bu nedenle de davanın düşürülmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Berman, bu yolları kullanan kişinin ‘adaleti sağlamayı amaçlamasının’ hafifletici olduğunu söyledi.





Hakimden Atilla’nın avukatlarına ‘sahte mektup’ fırçası





Hakim Berman, ret kararını açıklarken, dün Atilla’nın avukatlarının mahkemede gösterdiği photoshoplu Gülen mektubundan dolayı savunma ekibini çok sert şekilde uyardı. Amerikan mahkemelerinin ciddiyetine uymayan tavır sergilendiğini söyleyen Berman, ‘Hiç inandırıcı ve hiç profesyonelce hazırlanmış bir delil değildi.’ ifadesini kullandı. Davayı takip eden tecrübeli yargı muhabirleri bu sertlikte bir fırça ile karşılaşmadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.









New York’ta 4. haftasına giren ambargo davasında, Halkbank eski genel müdürü Hakan Atilla ifade vermeye devam ediyor.





Pazartesi gününkü duruşma, Atilla’nın avukatı Cathy Fleming’in, müvekkiline Reza Zarrab hakkında sorular sormasıyla başladı:





Soru: Reza Zarrab’a adresler konusunda yol gösterdiniz mi?





Cevap: Reza Zarrab ya da başka bir müşteriye böyle bir bilgi vermedim.





Soru: Reza Zarrab ile hiç konuştunuz mu, bu konuşmalarda gizli kodlar kullandınız mı?





Cevap: Evet konuştuk ama asla gizli kodlar kullanmadık