Galatasaray'da seçim kararı...

Galatasaray Kulübü'nde Igor Tudor dönemi resmen sona erdi. Bu karardan sonra Özbek'in Fatih Terim'i takımın başında görmek istemesi sonrasında bu karara karşı çıkan yöneticiler oldu. Sarı kırmızılı yönetim bu gelişmelerin ardından 13 Ocak 2018'de toplanmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alındı.





KAP'A TUDOR AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, teknik direktör İgor Tudor ve teknik ekibi ile yollarını ayırdıklarını KAP'a da bildirdi.





Açıklama şöyle;

"Şirketimizin 18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İgor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır."