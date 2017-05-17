Almanya’dan çok sert açıklama: İpler kopuyor…





Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik krizi ve Türkiye'deki tutuklu Almanlar konusunda çok sert mesajlar verdi. Gabriel “Hakaretlerinizi bile sineye çektik. Artık yeter. Sabrımızın da bir sınırı var. Türkiye’ye giren Alman vatandaşlarının çıkamaması kabul edilemez ve Alman Meclisi de şantaj yapılacak yer değildir” dedi.







Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine dış ilişkiler ve gündemdeki siyasi konulara ilişkin kapsamlı bir mülakat veren Gabriel, Türkiye'nin İncirlik'e Alman politikacıların ziyaretini tekrar engellemesini eleştirdi.





ÇOK AMA ÇOK SERT KONUŞTU





Alman Meclisi'nin görevlendirdiği askerler, orada IŞİD'e karşı önemli bir görev yürütüyor. Bu sadece bizim için değil, ABD ve NATO için de önemlidir. Eğer bu durum Türkiye'nin yaptığı gibi politik bir amaç için sürekli istismar edilecekse, kabul edilemez” diyen Gabriel sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bize kim baskı yapmaya kalkar, kim Alman anayasasında yer alan iltica hakkını kötüye kullanmak ister, kim askerlerin politikacılar tarafından ziyaret edilmesine izin vermez, kim bizi mültecileri tutuklamak ve işkence etmekle suçlarsa, bizim granit gibi tavrımızla karşılaşıyor. Buna geçmişte de izin vermedik, gelecekte de vermeyiz.”





Sosyal Demokrat Partili Gabriel, bu söylediklerinin tam olarak ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, şu ayrıntılı açıklamayı yaptı:







“Eğer İncirlik'e makul bir şekilde çalışmak mümkün değilse, ki bu milletvekillerinin ziyaretleri de kapsıyor, alternatifleri göz önüne almalıyız. Biz geçtiğimiz aylarda, Türkiye'ye kapıyı kapatmamak için hakikaten çok şeyler yaptık. Hakaretleri sineye çektik ve Türk hükümetine bir adım daha yaklaşmak için çareler aradık. Ancak sürekli bir şekilde Alman vatandaşları, kabul edilemez suçlamalarla tutuklanacaksa, bunları temsilciliklerimizin ziyaret etmesine izin verilmeyecekse, Alman vatandaşlarının bazıları Türkiye'den çıkamayacaksa ve Alman Meclisi baskı altına alınmaya çalışılacaksa, artık sınırlar aşılmıştır. Umarım önümüzdeki günlerde Türk hükümeti fikrini değiştirir. Yoksa, Alman Meclisi askerleri Türkiye'den çekecektir.”





ALMAN ORDUSU ÜRDÜN’DEKİ ÜSSÜ İNCELEDİ





Geçen günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel de benzer yönde açıklamalar yapmıştı. “Türkiye ile görüşmelere devam edeceğiz fakat buna paralel olarak görevimizi yerine getirmemizi sağlayacak alternatif yollara da bakacağız” diyen Merkel şöyle devam etmişti: “Bunun da anlamı İncirlik'e başka alternatifler aramamız demek ve alternatiflerden bir tanesi Ürdün.”