Samanyolu Haber /Gündem / "Trump, Rusya'ya gizli bilgiler verdi" /17 Mayıs 2017 16:15

"Trump, Rusya'ya gizli bilgiler verdi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la gizli bilgiler paylaştığı iddialarına ilişkin olarak, "ABD'de de bir tür siyasal şizofreni kendini gösteriyor" yorumunda bulundu.

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Putin'den "Trump, Rusya'ya gizli bilgiler verdi" iddiasına yanıt: Şizofreni

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Putin, söz konusu açıklamayı, İtalyan Başbakanı Paolo Gentiloni'yle Soçi'de görüştükten sonra düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Putin, Washington Post gazetesinin, Trump'ın geçen hafta Oval Ofis'te görüştüğü Lavrov'la IŞİD hakkında gizli bilgiler paylaştığı yönündeki iddiasına ilişkin bir soru karşısında, "ABD'de bir çeşit siyasal şizofreninin geliştiğini görüyoruz. Zira Trump'ın Rusya'yla gizli bilgiler paylaştığı yönündeki suçlamaları başka şekilde açıklamamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

Putin, esprili bir dille, "Bu arada bugün Lavrov'la konuştum. Onu kınamam gerekiyor, çünkü 'bu gizli bilgileri' bizimle paylaşmadı. Onları, ne benimle ne de istihbarat servislerimizle paylaştı. Bu, onun için çok kötü bir şey" diye sözlerine ekledi.

"Konuşmanın transkriptini verebiliriz"

Putin, Washington uygun görürse, ABD Kongresi'ne Trump-Lavrov görüşmesinin transkriptini sağlayabileceklerini de belirtti.
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