Samanyolu Haber /Gündem / Muğla’da 4.9’luk deprem! /17 Mayıs 2017 14:59

Muğla’da 4.9’luk deprem!

Marmaris açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Marmaris açıklarında saat 14:30’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD tarafından Datça’ya 60 km uzaklıkta gerçekleştiği açıklanan depremin büyüklüğünü Kandilli 5,3 olarak açıkladı.
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