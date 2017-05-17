Muğla’da 4.9’luk deprem!

Marmaris açıklarında saat 14:30’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD tarafından Datça’ya 60 km uzaklıkta gerçekleştiği açıklanan depremin büyüklüğünü Kandilli 5,3 olarak açıkladı.

