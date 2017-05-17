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Muğla’da 4.9’luk deprem!
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Muğla’da 4.9’luk deprem!
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17 Mayıs 2017 14:59
Muğla’da 4.9’luk deprem!
Marmaris açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Marmaris açıklarında saat 14:30’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD tarafından Datça’ya 60 km uzaklıkta gerçekleştiği açıklanan depremin büyüklüğünü Kandilli 5,3 olarak açıkladı.
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