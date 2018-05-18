Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla'yı kurtaran mektuplarda ne yazıyordu? /18 Mayıs 2018 13:09

Hakan Atilla'yı kurtaran mektuplarda ne yazıyordu?

Halkbank davasında yargılanarak sürpriz şekilde beklenenden az ceza alan Hakan Atilla'yı yakınlarının hakime ısrarla gönderdiği mektuplar kurtardı

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Rıza Sarraf davasında yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla yapılan karar duruşmasında 32 ay hapis cezası aldı. Atilla için, Ceza Gözetim Memuru 105 yıl, savcılık 17,5 yıl, savunma avukatları 4-5 yıl öngörmüş, mahkeme suç çizelgesine göre de 10 yıl hapis cezası verilmesi istenmişti.

Hakim Richard Berman 12 kişilik jüri heyetinin de suçlu bulduğu Atilla için sürpriz bir karara imza attı.

Hakim Berman’ın Atilla’ya verdiği 32 aylık hapis cezası, savunma avukatlarının iyimser olarak mahkemeye sundukları 4-5 yıl hapis cezası verilmesi önerilerinin bile altında kaldı.

Kararı Atilla’nın tüm avukatları da dahil olmak üzere duruşmayı izleyen bütün hukukçular sürpriz olarak değerlendirdi.

14 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan Hakan Atilla, yatması gereken 18 aylık hapis süresinin sadece yüzde 85’ini cezaevinde geçirecek.

Hukukçular Atilla’nın iyi halden erken tahliye edileceğini belirterek, 13 ile 15 ay arasında bir süreyi daha cezaevinde geçireceğini tahmin ediyor.


 Hakan Atilla'nın eşi Burçin Atilla tarafından yazılan mektup

“Nasılsın güzelim?”

Dünkü karar duruşması on dakika gecikmeyle başladı. Duruşmanın yapıldığı salon dolunca, mahkemenin canlı monitörler aracılığıyla izlendiği bir başka salon daha açıldı. Hakan Atilla salona neşeli girdi. Eşi Burçin Atilla’da duruşma salonundaydı. Hakan Atilla oturduğu sanık masasından dönüp eşi Burçin Atilla’ya, “Nasılsın güzelim” diye sordu.

Hakim Berman duruşmanın başında herkese teşekkür etti. Duruşmanın iki saati bulabileceğini, karar vermek için bir çok unsuru göz önünde tuttuğunu söyledi. İzleyicilerin tamamına, Atilla’nın alabileceği ceza seçeneklerinin bulunduğu ceza tablosunu dağıttırdı.

Kendisine gelen mektuplardan bazılarını okudu

Berman, sanık olarak yargılanan Atilla’dan, sık sık övgü dolu sözlerle bahsetti.

Onun tutuklu olarak kaldığı MCC Cezaevi raporlarına göre örnek bir mahkum olarak gösterildiğini belirtti.

Atilla’nın ailesi, Halkbank çalışanları, arkadaşları tarafından oldukça saygı duyulan bir kişi olduğunu söyledi.

Oğlu Burkan Atilla tarafından yazılan mektup

Hakime yazılan 101 mektup

Hakim Berman, yaklaşık iki saate yakın bir süre konuştu ve kararını vermesinde en büyük etki olan kendisine yazılan bazı mektupları salona okudu.

Hakim Berman, Kendisine ilk kez yurt dışından bu kadar çok mektup geldiğini belirterek, “101 mektup geldi. Hayatımda hiç bu kadar mektup almadım. Çoğu Türkçeydi. Mektupları, Atilla’nın ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları tarafından gönderilmişti. Yeminli mahkeme tercümanları tarafından çevirileri yapıldı. Hepsini teker teker okudum” dedi.


Annesi tarafından yazılan mektup

“Atilla çok saygı gören biri”

Berman şöyle devam etti: “Mektuplarda açıklandığı gibi sayın Atilla çok saygı gören biri. O olağanüstü bir aile adamı. İsmini doğru telaffuz edersem, Halkbank'ta da çalışan Burçin’le evli. Üniversitede okuyan oğlu ise Burkan. Atilla'nın ailesi oğullarını desteklemek için bana yazdı. Anne ve babası emekli ve aynı zamanda eski devlet çalışanları. Babası Mehmet Işık, 74 yaşında. Annesi 70'li yaşlarda Ayşe. Atilla, iş hayatına sadık kalan, kariyerinde başarılı olan, ailesine adanmış bir kişi olarak sürekli tanımlanmakta. Yaşam tarzında nazik, yumuşak, mütevazi ve başkalarına karşı hep saygılı ve yardımcı olarak tarif ediliyor. Mektubu yazanlara göre, geçmişte hiçbir suç işlememiş. Bana bu mektuplar sıradan Türk insanlarından geldi. Bana Atilla'nın kim olduğunu açıkladılar” dedi.


Hakan Atilla'nın teyzesi tarafından yazılan mektup

‘Mektuplarda Atilla’nın yasadışı işlere karışabileceğine inançsızlık vardı’

Berman, kendisine gelen mektuplardan örnekler sunmayı sürdürdü: “Bazı mektuplarda bana Atilla’nın yasadışı bir faaliyete karışabileceğine olan inançsızlıklarını ifade ettiler. Mektuplar, Atilla'yı desteklemenin yanı sıra, sıradan Türk insanlarının da olanları nasıl doğru bir şekilde algılayabildiğini iyi temsil etti. Örneğin, bir tanesi şöyle başlıyor, ‘Sayın Yargıç Berman, Avrupa ülkesinde bir avukat olarak Amerikan hukuk sisteminin, adaletin sağlanmasına katkıda bulunan gerçek ve adil bir sistem olduğunu düşünüyorum. Umarım durum böyle olur ve bu adalet de sunulur’ diyor.”

Berman, bir başka örnek ise şöyle diye kendisine yazılan mektuplardan bazılarını okumayı sürdürdü, "Amerikan adaletine ve topluma içtenlikle inanıyorum ve tam bir güven duyuyorum. Ben 49 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evliyim, 12 yaşında bir oğlum var. 19 yıldır Halkbank'ta çalışıyorum. Son on yıldır Sayın Mehmet Hakan Atilla ile aynı bankada çalışıyoruz. Atilla, çok güzel, iyi yürekli adaletli, dürüst bir insandır. Yönetmiş olduğu tüm bölümlerde liyakate dayalı bir yönetim anlayışı kurmuştur” diyor.

Amerikaninsesi.com
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