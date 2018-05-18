Samanyolu Haber /Politika / DSP'den Millet İttifakı'na destek /18 Mayıs 2018 13:02

DSP'den Millet İttifakı'na destek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime katılamaz kararı aldığı Demokratik Sol Parti (DSP), 24 Haziran seçimlerinde CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nı destekleyecek.

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24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleriyle ilgili açıklama yapan DSP, "Demokratik Sol Parti'ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP'nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı'na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

DSP Başkanlık Kurulu'nca yayınlanan bildiride, mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği belirtilerek, her seçmenin sandığına sahip çıkması, olası kanunsuzluk ve manipülasyonlara karşı tüm DSP'li avukatların cüppelerini yanlarında bulundurmaları istendi.

'DSP'NİN SEÇİME GİRMESİ ENGELLENDİ'

Bildiride, DSP'nin seçimlere girmesinin YSK tarafından 'tam kanunsuzluk haliyle' engellendiği savunularak, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurulduğu belirtildi.
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