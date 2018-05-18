Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a 'Ne kadar zaman harcadım?' özelliği geliyor /18 Mayıs 2018 13:11

Instagram'a 'Ne kadar zaman harcadım?' özelliği geliyor

Instagram’ın geliştirdiği son özellik, uygulamanın kodunda teknoloji araştırmacıları tarafından bulundu.

SHABER3.COM

Fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram, kullanıcılarının uygulamada ne kadar zaman geçirdiklerini görmelerine yarayan yeni bir ‘kullanım analizleri' aracını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Sputnik'in haberine göre, yeni özellik Instagram Android uygulamasının kodunda, teknoloji araştırmacıları tarafından fark edildi.

Instagram CEO'su Kevin Systrom daha sonra haberleri Twitter hesabından yazdığı bir dizi mesaj ile doğruladı. Uygulamada geçirilen zaman konusunda daha fazla bilgi sahibi olunabilecek araçlar geliştirileceğini söyleyen Systrom "Her vakit olumlu ve kasıtlı olmalı" dedi.

Yeni özellikle ilgili ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı ancak Instagram'ın Google ve Facebook'un ayak izlerini takip ederek, kullanıcılarının ürünle nasıl ilgilendiği konusunda düşünmeye başladığı belirtiliyor.
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