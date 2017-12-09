Samanyolu Haber /Gündem / ABD seyahat yasağını uygulamaya başladı /09 Aralık 2017 13:25

ABD seyahat yasağını uygulamaya başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkeye getirdiği seyahat yasağını tam kapsamlı şekilde uygulamaya başladıklarını açıkladı.

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Yasak Çad, İran, Libya, Suriye, Somali ve Yemen’i kapsıyor. Anayasa Mahkemesi dört gün önce alt mahkemelerdeki yasal süreçlerin devam etmesine rağmen yasağın tam kapsamlı uygulanabileceği yolunda karar almıştı.

Mahkeme, yönetimin yasağı kısmen engelleyen iki tedbir kararının kaldırılması yönündeki talebini kabul etmişti. Karar alt mahkemelerdeki süreçlerin devam etmesine rağmen kısıtlamaların yürürlükte kalmasını öngörüyor.

Trump’ın seyahat yasağı kararı, yurt dışındaki Amerikan büyükelçilikleri ve konsolosluklarının vize başvurularını inceleme kapasitelerinin geliştirilmesini öngörüyor. Karar, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıkları’nı da, nüfusu Müslüman çoğunluklu bu altı ülkeyle birlikte Venezuela ve Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeye girişini kısıtlamakla talimatlandırıyor.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, yeni uygulamayla listedeki ülkelerin vatandaşlarına daha önceden verilmiş olan vizelerin iptal edilmeyeceği kaydedildi. Kısıtlamaların kalıcı olmasının beklenmediğini de belirten bakanlık, sözkonusu ülkelerin Amerikalıların güvenliğinin temini için ABD hükümetiyle birlikte çalışmaları halinde kısıtlamaların kaldırılabileceğini açıkladı.

Trump, başkan adaylığı sırasında Müslümanlar’ın Amerika’ya girişini tamamen yasaklayacağı sözünü vermişti. Trump’ın başkanlık görevine geldikten bir hafta sonra ilk kez açıkladığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı bugüne kadar çok sayıda yasal engelle karşılaştı.

Şu an uygulamaya konulan, yasağın üçüncü versiyonu. Yasağı usul olarak Anayasa’ya aykırı bulan alt mahkemeler, Kuzey Kore ve Venezuela’nın yasak kapsamına alınmasına ise itiraz etmiyor.

Alt mahkemeler yasağın din tabanlı olduğu gerekçesiyle Amerikan Anayasası’na aykırı olduğunu ve göç yasalarıyla bağdaşmadığını savunuyor.
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