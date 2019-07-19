Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla bugün tahliye oluyor /19 Temmuz 2019 09:35

Hakan Atilla bugün tahliye oluyor

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Reza Zarrab davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye oluyor.

SHABER3.COM

Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi’nde hapis cezasını tamamlayan Atilla'nın Türkiye'ye sınırdışı edileceği bildirildi.

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, Voice of America’nın Türkçe servisine yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, “Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı” dedi.

Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınırdışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, “Sınırdışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek” dedi.

Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından New York'ta devam eden temyiz mahkemesinin süreceğini belirterek, “Hakan Atilla, suçsuz yere hapis cezası aldı. Halen devam eden temyiz mahkemesinin de onun suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz. Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak” dedi.

16 MAYIS 2018’DE CEZA ALDI

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıç Richard Berman, Atilla'nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetti.

Atilla'nın, iyileştirici nedenlerden erken tahliye edileceği belirtildi.

Dünyanın dikkatli izlediği yaptırım delme davasında İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab sanık sandalyesinde otururken itirafçı olarak tanık pozisyonuna gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Atilla bugün tahliye oluyor Sonraki Haber >>

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:36:23