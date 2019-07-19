Hakan Atilla bugün tahliye oluyor

Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi’nde hapis cezasını tamamlayan Atilla'nın Türkiye'ye sınırdışı edileceği bildirildi.





Atilla'nın avukatı Halil Uzun, Voice of America’nın Türkçe servisine yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, “Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı” dedi.





Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınırdışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, “Sınırdışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek” dedi.





Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından New York'ta devam eden temyiz mahkemesinin süreceğini belirterek, “Hakan Atilla, suçsuz yere hapis cezası aldı. Halen devam eden temyiz mahkemesinin de onun suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz. Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak” dedi.





16 MAYIS 2018’DE CEZA ALDI





ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Yargıç Richard Berman, Atilla'nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetti.





Atilla'nın, iyileştirici nedenlerden erken tahliye edileceği belirtildi.





Dünyanın dikkatli izlediği yaptırım delme davasında İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab sanık sandalyesinde otururken itirafçı olarak tanık pozisyonuna gelmişti.