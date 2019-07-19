Eylemler sonuç verdi: ABD’de asgari ücret 2025’e kadar saatte 15 dolar olacak

Asgari ücretin saat başına 15 dolara yükseltilmesini, ilk olarak 2012 yılında New York’taki fast-food çalışanları gündeme getirmişti. O sırada fast-food restoranlarında çalışanlar için asgari ücret saat başına 9 dolardı.





CNN’de yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi’nin ‘ücret artış yasası’nı geçirmesiyle yedi yıldır





Demokrat Senatör ve 2020 ABD başkanlık adayı Bernie Sanders’in de desteklediği fastfood çalışanlarının gösterileri kısa sürede tüm eyaletlere yayılmıştı.





ABD’de 15 dolar asgari ücret uygulamasına geçen ilk yer SeaTac adlı Seattle ve Tacoma yakınlarındaki küçük bir kasabaydı. Ardından Seattle, San Francisco, New York, Kaliforniya eyaletinin tamamı ve New York eyaletinin tamamı asgari ücreti 15 dolara yükseltti. McDonalds ve Walmart gibi büyük zincir mağaza ve restoranlar da ücretleri yükseltmeye başladı. Amazon ve Costco Wholesale gibi zincir mağazalarda da asgari ücreti saat başına 15 dolar olarak uygulanıyor. Büyük market zinciri Target da 2020 sonunda ücreti bu düzeye yükselteceğini açıklamıştı.