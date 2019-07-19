Partisiyle istişareleri tamamlayan Erdoğan kabine ve MYK'da kısmi değişiklik yapacak

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybedilen büyükşehirlerin ardından “değişim” beklenen AKP’de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Kabine ve MYK’da kısmi değişim olabileceği konuşulurken seçimin ardından AKP’de ilk değerlendirme MYK’da yapıldı. MYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 291 AKP milletvekilini 5 ayrı grup halinde davet ederek, her grupla yaklaşık 3 saati bulan toplantılar yaptı. İstişarelerini büyük ölçüde tamamlayan Erdoğan, 15 Temmuz törenlerinin ardından kısa bir tatile çıktı. AKP grubunda Erdoğan’ın Ankara’ya dönüşünde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve MYK’da kısmi bir değişiklik yapabileceği konuşuluyor.







Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre parti yöneticileri ve milletvekilleri ile yapılan toplantılarda en çok şikayet edilen konulardan biri bakanlara ulaşmakta güçlük çekilmesi olmuştu. Milletvekilleri bunun nedeni olarak atanmış bakanların “siyasetçi” olmamasını gösteriyor. AKP Meclis grubundan daha çok milletvekilinin bakan yapılabileceği konuşuluyor. Yine daha önce partide bakanlık ve milletvekilliği yapmış bazı AKP siyasetçilerin de kabinede değerlendirilmesi isteniyor.





Parti kulislerinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kaybeden bazı siyasetçilerin de kabine için nabız yokladığı biliniyor. Ama kulislerde kabine değişikliği olursa bunun çok kapsamlı bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Bazı AKP'liler Hazine Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerinde kalacağı beklentisini dile getirirken bazı AKP'liler iki bakan yerinde kalırsa bunun “değişim yok” anlamına geleceği görüşünde.





Kongre yok, MYK'da kısmı değişim olabilir

İstanbul seçiminin ardından AKP'de olağanüstü kongre yapılıp MKYK ve MYK’nin yenilenebileceği konuşuldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun söz konusu olmayacağını, kongrenin takvimi içinde yapılacağını açıkladı. Olağanüstü kongre yapılmasa da MYK’de mevcut MKYK üyeleri arasından kısmi bir değişiklik yapılabileceği konuşuluyor. AKP kulislerinde hem kabine hem de MYK’da köklü değil “kısmi değişim” için “Kontrollü, kademeli normalleşme” yorumları yapılıyor.





Revizyon çalışması temmuz sonu bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin birinci yılında, sistemdeki eksiklik ve aksaklıkların tespit edilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir çalışma yapılacağını duyurdu. AKP grubu, bakanlıklar, bazı genel müdürler ve sivil toplum temsilcileriyle görüşmeler yapıldığı biliniyor. Muhalefet partileriyle de bir temas söz konusu değil.





Edinilen bilgiye göre çalışma temmuz ayı sonu itibariyle bitecek. Çalışmanın sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı ve bu doğrultuda atılması gereken adımlar ne ise bir takvim içinde hayata geçirileceği belirtiliyor.





İçtüzük ve kararname ile revizyon beklentisi





AKP yöneticilerinden alınan bilgiye göre yeni sistemin eksikliklerini belirlemek için yapılan çalışma kapsamında bir anayasa değişikliği yer almıyor. Meclis’in güçlendirilmesi için İçtüzük yoluyla bazı düzenlemelerin yapılabileceği konuşuluyor. Bakanlıklardaki bazı sorunların giderilmesi için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.