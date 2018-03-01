Samanyolu Haber /Dünya / Hafızlar Nizamiye Medresesi'nde buluştu /01 Mart 2018 00:31

Hafızlar Nizamiye Medresesi'nde buluştu

Güney Afrika Ulusal Kuran Konseyi (SANQC) geleneksel hale gelen ve bu yıl 12.si organize edilen Ulusal Kur’an Yarışması’nı Nizamiye Camii’nde düzenledi.

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Moderatörlüğünü sosyal medyada 3 milyon takipçisi olan Zimbabweli İslam alimi Müftü Menk’in yaptığı programı ITV, Radio İslam gibi kanalların canlı yayınından yaklaşık 2 milyon insanın izlediği söylendi.

Program sadece Güney Afrika’dan değil Afrika’nın bir çok ülkesi ve başka kıtalardan da seyredildi. Camiye kurulan dev ekranlarda Nizamiye’nin içinden ve dışından drone görüntüleri ekrana yansıtıldı. 

Hafızlar Güney Afrika’nın Western Cape, Eastern Cape, Kwazulu Natal, Mpumalanga ve Gauteng eyaletlerindeki yarışmalardan seçilerek Nizamiye’ye gelmeye hak kazandı.

Yarışmada A, B ve C kategorilerinde sırasıyla 30, 15 ve 5 cüz okundu. Yas sınırı 25 yaş altı olan 20’den fazla hafızdan dereceye girenlere ödülleri verilirken, Nizamiye’nin mezun olan yeni hafızları da cemaate Kur'an-ı Kerim okudular. Güney Afrika Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Envar Surti hafızlara ödülleri veren isimler arasındaydı.

Güney Afrika’nın en prestijli İslami proğramı sayılan SANQC Kuran Yarışması’nı jurileri ünlü Kariler Ayoob Essack, Abdullah Awaldien, Basheer Patel ve Ismail Abdul Aziz’den oluştu.

SANQC’ın tanıtım buroşüründeki amacı, “Kutsal Kur’an’ın hakikatlerinin sünnetin reddedilmeden ve sahabelere saygısızlık gösterilmeden öğretilmesi” olarak tanımlanıyor. SANQC’in hedefleri arasında dil, ırk, renk, sosyal statü gözetilmeden bütün Güney Afrikalı öğrencilerin uluslararası Kuran yarışmalarından temsil edilmesi gösteriliyor.

SANQC’ın Kuran yarışması dolayısıyla Nizamiye’ye sabah saatlerinde itibaren yüzlerce aile gelmeye başladı. Kuran ziyafetine gelen Müslümanlar ayrıca Nizamiye’nin bahçesinde kurulan tezgahlarda ve Türk çarşısını gezdiler, alışveriş yaptılar.

Türkmen Terzi / Tr724
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