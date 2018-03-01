Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'a yeni özellik geldi /01 Mart 2018 00:22

Twitter'a yeni özellik geldi

Twitter kullanıcıları, Bookmarks özelliği sayesinde beğendikleri veya hatırlamak istedikleri tweet’leri arşivleyebilecek.

SHABER3.COM

Twitter, uzun zamandır beklenen Bookmarks yani yer imleri özelliğini hizmete soktu. 

Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün, sonradan hızlıca erişebileceğiniz ve kolaylıkla Tweet'leri kaydedebileceğiniz bir özellik olan Yer İşaretlerini hayata geçiriyoruz. Dahası da var! Bugün uygulamaya girecek olan özellik, içerik paylaşmayı da daha kolay hale getiriyor. Her Tweet'te bulunacak yeni "paylaş" butonumuzla birlikte bir Tweet'i yer işaretlerine ekleyebilecek; Direkt Mesaj ile veya Twitter'ın dışında da paylaşabileceksiniz. Tüm paylaşma aksiyonlarını bir araya koyduğumuzdan, o an veya daha sonrasında Tweet kaydetmek ve özel veya herkese açık şekilde paylaşım yapmak daha da kolaylaşıyor.

Nasıl çalışıyor?

Tweet'i yer işaretlerinize eklemek için Tweet'in altındaki paylaş butonuna basın ve "Tweet'i yer işaretlerine ekleyi seçin.

Daha sonra bu Tweet'i bulmak için profil butonunuza dokunup aşağıda seçenekler arasında bulunan Yer İşaretlerine girin. Yer işaretlerinizden istediğiniz zaman Tweet silebilirsiniz. Neleri yer işaretlerinize eklediğinizi yalnızca siz görebilirsiniz. Yer işaretlerinin nasıl kullanıldığını görmek için yardım merkezimize girebilirsiniz.

Yer işaretleri insanların Twitter'ın en iyi içeriklerinden haberdar kalmalarına yardımcı oluyor. Canlı video bulunan bir Tweet'i daha sonra izleyebilir, Tweet dizisini yer işaretlerine ekleyip sonra inceleyebilir ve daha sonra okumak veya paylaşmak için ilginç yazı linklerinin bulunduğu Tweetleri kaydedebilirsiniz.

Geri bildirimlerinizle daha iyiyiz

Yer işaretlerini oluştururken gelişmeleri Tweet'ledik, böylece sizin düşüncelerinizi de bu sürece ekleyebildik ve kullanabildik. Bu şekilde çalışarak öğrendik ki Tweet'leri daha sonra cevaplayabilmek için kaydetmeyi, yer işaretlerine ekledikten ve linklediği yazıyı okuduktan saatler veya günler sonra Tweet'i paylaşmayı istiyorsunuz. Bu sürecin bir parçası olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Geri bildiriminiz bu özelliği oluştururken bizim için çok değerliydi ve süreci çok daha eğlenceli hale getirdi. Sonuç olarak artık kaydetmek, paylaşmak ve gelişmelerden haberdar olmak için çok daha kolay bir yönteme sahibiz. Yer işaretlerini artık dünyanın her yerinde iOS, Android, Twitter Lite ve mobile.twitter.com'da kullanabilirsiniz.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'a yeni özellik geldi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:07