Twitter'a yeni özellik geldi

Twitter, uzun zamandır beklenen Bookmarks yani yer imleri özelliğini hizmete soktu.





Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:





Bugün, sonradan hızlıca erişebileceğiniz ve kolaylıkla Tweet'leri kaydedebileceğiniz bir özellik olan Yer İşaretlerini hayata geçiriyoruz. Dahası da var! Bugün uygulamaya girecek olan özellik, içerik paylaşmayı da daha kolay hale getiriyor. Her Tweet'te bulunacak yeni "paylaş" butonumuzla birlikte bir Tweet'i yer işaretlerine ekleyebilecek; Direkt Mesaj ile veya Twitter'ın dışında da paylaşabileceksiniz. Tüm paylaşma aksiyonlarını bir araya koyduğumuzdan, o an veya daha sonrasında Tweet kaydetmek ve özel veya herkese açık şekilde paylaşım yapmak daha da kolaylaşıyor.





Nasıl çalışıyor?





Tweet'i yer işaretlerinize eklemek için Tweet'in altındaki paylaş butonuna basın ve "Tweet'i yer işaretlerine ekleyi seçin.





Daha sonra bu Tweet'i bulmak için profil butonunuza dokunup aşağıda seçenekler arasında bulunan Yer İşaretlerine girin. Yer işaretlerinizden istediğiniz zaman Tweet silebilirsiniz. Neleri yer işaretlerinize eklediğinizi yalnızca siz görebilirsiniz. Yer işaretlerinin nasıl kullanıldığını görmek için yardım merkezimize girebilirsiniz.





Yer işaretleri insanların Twitter'ın en iyi içeriklerinden haberdar kalmalarına yardımcı oluyor. Canlı video bulunan bir Tweet'i daha sonra izleyebilir, Tweet dizisini yer işaretlerine ekleyip sonra inceleyebilir ve daha sonra okumak veya paylaşmak için ilginç yazı linklerinin bulunduğu Tweetleri kaydedebilirsiniz.





Geri bildirimlerinizle daha iyiyiz





Yer işaretlerini oluştururken gelişmeleri Tweet'ledik, böylece sizin düşüncelerinizi de bu sürece ekleyebildik ve kullanabildik. Bu şekilde çalışarak öğrendik ki Tweet'leri daha sonra cevaplayabilmek için kaydetmeyi, yer işaretlerine ekledikten ve linklediği yazıyı okuduktan saatler veya günler sonra Tweet'i paylaşmayı istiyorsunuz. Bu sürecin bir parçası olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Geri bildiriminiz bu özelliği oluştururken bizim için çok değerliydi ve süreci çok daha eğlenceli hale getirdi. Sonuç olarak artık kaydetmek, paylaşmak ve gelişmelerden haberdar olmak için çok daha kolay bir yönteme sahibiz. Yer işaretlerini artık dünyanın her yerinde iOS, Android, Twitter Lite ve mobile.twitter.com'da kullanabilirsiniz.



