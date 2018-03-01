Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi ziyareti dönüşünde kaza: 4 kişi hayatını kaybetti /01 Mart 2018 00:36

Cezaevi ziyareti dönüşünde kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’un Aşkale ilçesinde yaşanan trafik kazasında, hafif ticari araçla kamyon çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi vefat etti

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Kaza, Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde yaşandı. Erzurum’dan Giresun’a giden İbrahim Aydın’ın kullandığı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın, eşi Gülyeter Aydın ve 8 yaşındaki oğlu Muhammed Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın’ın kızı Kevser Aydın Kara ise ağır yaralandı. 

Aydın ailesinin, Erzurum’da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun’a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı. 
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