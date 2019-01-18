Samanyolu Haber /Ekonomi / Haczedilen tavuk ve yumurtalar bile satıldı /18 Ocak 2019 14:35

Haczedilen tavuk ve yumurtalar bile satıldı

Arsa, araba ve mülklerden sonra haczedilen 20 bin tavuk ve 40 bin yumurta da satılmaya başlandı.

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Ekonomik kriz nedeniyle icra dairelerinde arsalar, arabalar, deniz ve hava araçları, daireler ve fabrika satışları yapılıyor.

Ancak bu kez, maddi sorunlar nedeniyle satışa çıkarılanlar farklı.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Akçat Köyü'nde yer alan bir yumurta üretim tesisine haciz geldi.

TAVUKLAR VE YUMURTALARI SATIŞTA

Tesiste yer alan yumurtalar, tavuklar ve tavuk yemleri haczedildi.

Karamürsel İcra Dairesi de haczedilen tavuk ve yumurtaları satışa çıkardı.

Müdürlük, 30 Ocak'ta 20 bin tavuk, 40 bin büyük boy yumurta ve yaklaşık 40 ton tavuk yemini satışa çıkaracak.

Saat 11.00'de gerçekleştirilecek ihalede tavuklar için 160 bin, yumurtalar için 14 bin, 39 ton 750 kilogram tavuk yemi için ise 52 bin 428 lira talep ediliyor. 
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