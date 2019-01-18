Samanyolu Haber /Politika / Tekrar aday gösterilmeyen AKP'li Başkan ağlayarak istifa etti: Bu bir feryattır /18 Ocak 2019 14:20

Tekrar aday gösterilmeyen AKP'li Başkan ağlayarak istifa etti: Bu bir feryattır

Gümüşhane'nin Kelkit İlçe Belediye Başkanı AKP'li Ünal Yılmaz, yeniden aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.

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Yılmaz, gözyaşlarıyla yaptığı açıklamasında, "Kelkit'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum" dedi.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde partisince yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Ünal Yılmaz, ilçe belediye binası önünde basın açıklaması yaparak, AKP ilçe teşkilatı ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde Kelkit Belediye Başkanı olarak seçilen Ünal Yılmaz, istifa metnini okurken gözyaşlarına da hâkim olamadı. Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini söyledi.

‘MAALESEF BAŞKA YOL KALMAMIŞTIR'

Kelkit'in birçok yerine hizmet götürdüklerini ve mukaddes bir yüke hamal olduklarını savunan Yılmaz, ilçe halkına yapılan vefasızlığı duyurmanın başka yolu kalmadığını kaydetti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün şükrederek görüyoruz ki halkımız, insanımız asil karakterinden gelen bir kadirşinaslıkla yapılan hizmetlerin ve gönül dostluğunun vefasını göstermektedir. Biz de halkımızdan gelen talep ve feryada kayıtsız kalamayız. Uğradığımız haksızlığı ve Kelkit halkına yapılan bu vefasızlığı duyurmanın maalesef başka yolu kalmamıştır. Bu bir feryattır. Milli iradenin üstünde hiçbir güç, hiçbir entrika, hiçbir hile, hiçbir desise ve ego tanımadığımıza dair bir feryattır. En başta Kelkit halkının maruz kaldığı bu haksızlığı en yüksek makamlara duyurmak, 7'den 70'e vefakâr ve cefakâr insanların omuzlarında yükselmiş bir davaya yapılan kötülüğü göstermek için aldığımız kararı, siz kıymetli halkımız ile paylaşıyoruz. Kelkit'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum."

AKP, 31 Mart yerel seçimlerinde, Kelkit Belediye Başkanlığı için Aziz Nas'ı aday gösterdi.
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