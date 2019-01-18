Samanyolu Haber /Dünya / Almanya da Huawei'ye sınırlama getirmeye hazırlanıyor /18 Ocak 2019 14:40

Almanya da Huawei'ye sınırlama getirmeye hazırlanıyor

ABD'den sonra Almanya'da da hükümet, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli teknoloji devi Huawei'in yeni nesil mobil ağ alanındaki faaliyetlerine sınırlama getirmeyi tartışıyor.

SHABER3.COM

Almanya İçişleri Bakanlığı muhalefetteki Yeşiller Partisi milletvekili Katharina Droege'ın bu konuyla ilgili sorusuna yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Huawei'ye yaptırımla ilgili henüz bir kararın alınmadığı, somut bir adım atılması yönünde tartışma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Başbakan Angela Merkel yönetimi Huawei'in Almanya'daki yeni nesil şebekelerdeki altyapı ve hizmet faaliyetlerini zayıflatacak biçimde, ulusal güvenlik gerekçeli prosedürleri sıkılaştırmayı düşünüyor.

Merkel hükümetinin Huawei ile ilgili gündeminde mevcut telekomünikasyon yasasında değişikliğe gitmek dahi tartışılıyor.

ABD ile Çin arasında teknoloji savaşları açısından Avrupa önemli bir çatışma sahası.

Almanya Telekom geçen yılın sonunda bayilik ve satın alma stratejisini Çinli firmayı da kapsayacak şekilde gözden geçireceğini açıklarken, Fransa'nın en büyük telekom operatörlerinden Orange da Fransa'daki yeni nesil şebeke yatırımlarında Huawei ürünlerini kullanmayacağını duyurdu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya da Huawei'ye sınırlama getirmeye hazırlanıyor Sonraki Haber >>

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:28:37