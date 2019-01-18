Almanya da Huawei'ye sınırlama getirmeye hazırlanıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı muhalefetteki Yeşiller Partisi milletvekili Katharina Droege'ın bu konuyla ilgili sorusuna yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.







Açıklamada, Huawei'ye yaptırımla ilgili henüz bir kararın alınmadığı, somut bir adım atılması yönünde tartışma sürecinin devam ettiği belirtildi.





Başbakan Angela Merkel yönetimi Huawei'in Almanya'daki yeni nesil şebekelerdeki altyapı ve hizmet faaliyetlerini zayıflatacak biçimde, ulusal güvenlik gerekçeli prosedürleri sıkılaştırmayı düşünüyor.







Merkel hükümetinin Huawei ile ilgili gündeminde mevcut telekomünikasyon yasasında değişikliğe gitmek dahi tartışılıyor.







ABD ile Çin arasında teknoloji savaşları açısından Avrupa önemli bir çatışma sahası.





Almanya Telekom geçen yılın sonunda bayilik ve satın alma stratejisini Çinli firmayı da kapsayacak şekilde gözden geçireceğini açıklarken, Fransa'nın en büyük telekom operatörlerinden Orange da Fransa'daki yeni nesil şebeke yatırımlarında Huawei ürünlerini kullanmayacağını duyurdu.





