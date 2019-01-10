Hackerlardan 11 Eylül'le ilgili yeni ifşaat: Bush ve Suudi kraliyet ailesi saldırıları önceden biliyor muydu?

2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi yapılmaması halinde, sigorta şirketlerinden ve devlet kurumlarından çaldıkları 11 Eylül saldırılarına ilişkin binlerce gizli belgeyi 5 parti halinde sızdırma tehdidinde bulunan grup, talebinin yerine getirilmemesi üzerine 2. parti belgeleri de yayınladı.

Geçen hafta yayınladıkları 650 belgeyle beklendiği kadar ses getirmeyi başaramayan The Dark Overlord, "Anaakım medyanın daha fazla sessiz kalmasına izin veremeyiz. Anaakım medyanın gerçekleştirdiği propagandaların bugün yayınladığımız belgelerle son bulmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.





Belgelere göre 11 Eylül sebebiyle meydana gelen zarar karşılığında asgari tutarda ödeme yapmaya çabalayan sigorta şirketleri, saldırıda kullanılan uçakların sahibi olan hava yolu şirketini, uçak üreticilerini, ABD Federal Havacılık Kurulu ile teröristleri suçlama yoluna gitti.





KANIT SUNULMADI





Saldırıda kullanılan Boeing 757 ve 767 tipi uçaklar uygun elektronik aktarıcı ile donatmadığı için Boeing şirketinin suçlanması üzerinde de duran sigorta şirketleri, dönemin ABD Başkanı George Bush ile Suudi kraliyet ailesinin saldırılardan önceden haberdar olup olmadığına dair spekülasyonlarda da bulundu. Ancak şirketler, saldırılarda hükümetin dahli olduğunu gösteren kanıt sunamadı.

Netflix de dahil çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik hack faaliyetleriyle adından söz ettiren The Dark Overlord adlı hacker grubu, bu kez 11 Eylül'le ilgili gerçekleri ortaya çıkarmakla tehdit etmişti.





Açıklamaya göre grubun elinde Lloyds of London ve Hiscox gibi küresel sigorta şirketlerine, Dünya Ticaret Merkezi'nin sahibi Silverstein Properties şirketine, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Federal Havacılık İdaresi, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve Adalet Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait gizli belgeler bulunuyor.