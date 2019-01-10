Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorin fiyatına bir zam daha geliyor /10 Ocak 2019 13:44

Benzin ve motorin fiyatına bir zam daha geliyor

Akaryakıtta zam baskısı bitmiyor. Motorin fiyatında 20 kuruş, benzin fiyatında da 14-15 kuruş zam hesaplanıyor. En son salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin ki ise 18 kuruş zamlanmıştı.

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Benzin ve motorin fiyatlarında rüzgar tersine döndü. 2018 yılının son aylarını kapsayan indirim dönemi kapandı. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatları artıyor. yurt içinde dolar kurunun da yükselmesi, pompa fiyatlarında zammı tetikliyor.
Uluslararası piyasalarda metrik ton benzinin fiyatı 20 dolar, motorinin 15 dolar arttı. Aralık ayında 50 dolar düzeyinde olan brent petrol 60 doları aştı. Dolar kuru 5 TL 50 kuruş düzeylerinde işlem görüyor.

Bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zammı gündeme getirdi. Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam hesaplanıyor. En son geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.
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