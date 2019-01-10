Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da bir dönem sona erdi Artık basılmayacak /10 Ocak 2019 14:33

Avrupa'da bir dönem sona erdi Artık basılmayacak

Avrupa Birliği’nin ortak para biriminin en büyük banknotu 500 euroluklar, terör örgütlerine ve kalpazanlara yönelik alınan önlemler çerçevesinde artık basılmayacak. Ama bu 500 eurolukların tedavülden hemen kalkacağı anlamına gelmiyor.

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AVRUPA Merkez Bankası, 2016 yılında 500 euroluk banknotların terör örgütlerinin kolay para bulmasını sağladığını, kara para aklamalarına olanak sunduğunu ve 500 euroluk kağıt paraların küçük değerdekilere göre saklama ve taşınmasının daha kolay olduğunu göz önünde tutarak basmama kararı almıştı. Bu karar yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. 

Artık 500 euroluk kağıt paralar basılmayacak ve piyasaya sürülmeyecek. Ancak 500 euroluk banknotlar tedavülden hemen kalkmayacak.

DEĞERİNİ KORUYACAK 
Almanya’da 26 Nisan 2019 tarihine kadar bankalar 500 euroluk banknotları kullanacak. Bu süreden sonra da müşterilerinden gelen 500 euroluk kağıt paraları almayı sürdürecek. Almanya’da birçok işyeri zaten uzun zamandır güvenlik gerekçesiyle 500 euroluk banknotları kabul etmiyor. Ancak bu AB ortak para birimi euronun en büyük banknotunun değersiz olduğu anlamına gelmiyor. 
Piyasada kullanılmaya devam edilecek. Elinde 500 euro kağıt para olanlar bunu kullanabilecek. Dileyen ulusal bankalara yatırabilecek ve bankalar para değişimi yapabilecek
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