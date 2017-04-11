İtalyan gazeteci Türkiye’de gözaltına alındı

İtalyan basınının diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberlere göre Del Grande, Suriye sınırında Hatay yakınlarında polis tarafından gözaltına alındı. Türkiye’deki İtalyan diplomatik kaynaklar, gözaltı gerekçesinin henüz bilinmediği Del Grande’nin sınır dışı edileceğini bildirdi.



Ansa haber ajansı, Del Grande'nin yazmakta olduğu kitabı için görüşmeler yapmak üzere birkaç gün önce Türkiye'ye girdiğini yazdı.





Savaştan düğün konvoyuyla kaçış





La Repubblica gazetesi de Del Grande'nin bir an önce serbest bırakılması için İtalyan yetkililerin devreye girdiğini belirtti. Rai kanalı ise Del Grande'nin 48 saat içinde sınır dışı edileceğini duyurdu.

İtalyan Gazeteciler Sendikası Başkanı Giuseppe Giulietti, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'dan, Gabriele Del Grande'nin bir an önce serbest bırakılması için çalışmalarını istedi.





Göçmenleri düğün konvoyuyla İsveç'e sokmuştu





35 yaşındaki Gabriele Del Grande, Fortress Europe isimli blog sitesinde göç konulu haberler ve insan hikayeleri paylaşıyordu. Del Grande, 2014'te Suriye ve Filistinli 5 göçmeni düğün konvoyuyla İtalya'dan İsveç'e "kaçırıp" bu yolculuğun belgeselini çekmişti.





Gabriele Del Grande "Gelin Tarafı" (Io Sto con la Sposa) isimli belgeseliyle ilgili olarak BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlamış ve şunları söylemişti:





"Savaştan kaçıp kurtulmaya çalışan 5 kişiye yardım etmenin ahlaki değer taşıyan bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Binlerce kişi, vizeleri olmadığı için kaçak yollarla seyahat etmeye çalışırken denizde öldü. Bu provokatif eylemimiz sayesinde Avrupa'nın sınır politikalarının kamuoyu nezdinde yeniden tartışmaya açılmasını umuyoruz."





Del Grande, geçen aylarda da yine göçmen hikayeleri, Suriye'deki savaş ve IŞİD'le ilgili bir kitap yazmak amacıyla bir crowdfunding (kitle fonlaması) kampanyası düzenlemişti. Bu kampanya sayesinde yüzlerce bağışçıdan toplamda 48 bin euro'ya yakın fon toplayan Del Grande, kitabı için birebir savaşı yaşamış ve göç etmek zorunda kalmış insanlarla görüşmeyi amaçlıyordu.