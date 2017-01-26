Mezarlıkta otomatik silahla katliam

Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa polis ekipleri geldi. Mezarlıktaki direğe çarparak duran otomobili inceleyen ekipler biri aracın içinde, biri kapıdan yere düşmüş halde biri de 10 metre uzaklıkta 3 cesetle karşılaştı. İncelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

