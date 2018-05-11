Samanyolu Haber
Gürcistan'da Türk okulunun büyük başarısı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Gürcistan'da Türk okulunun büyük başarısı
/
11 Mayıs 2018 00:25
Gürcistan'da Türk okulunun büyük başarısı
Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk Okulundan bir öğrenci uluslararası resim yarışmasında birinci oldu...
Gürcistan'da Türk okulunun büyük başarısı
You Tube kanalıyla yayın yapan Bold Medya programına katılan okul müdürü Ketevan Matskepladze büyük başarıyı anlattı...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Gürcistan'da Türk okulunun büyük başarısı
Sonraki Haber >>
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bu sene de Mc Tv'de canlı yayınlanmaya devam ediyor. İlki...
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Eski Diyarbakır Hakimi Ramazan Faruk Güzel’ AKP yargısınca Selahattin Demirtaş'ın nasıl tutuklandığını...
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Ekonomideki kötü gidişat, döviz kurlarındaki artış, doların 5 lirayı bulması ve TL’nin değer...
MHP'den İyi Parti'ye: Lüks harcıyorlar, para nereden geliyor?
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İYİ Partinin para kaynaklarının nereden geldiği belli değil....
Döviz işlemleri dakika dakika incelensin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, döviz kurunda aşırı hareketliliğin yaşandığı...
Atilla'nın cezası temyize götürüldü
32 ay hapis cezası alan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan...
Halkbank'la ilgili tweet atana savcılık soruşturması
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de karara bağlanan davada ceza almadığı halde...
Çiller de piyasayla inatlaşmıştı ancak sonrasında büyük kriz geldi
Doların yükselişi ve piyasanın bir türlü ekonomi yönetimine güvenmemesi sonucu oluşan krizi...
Türkiye’nin iki baş aktörü arasında ancak bu kadar fark olabilirdi....
Güney Afrika’nın tanınmış köşe yazarı ve siyasi yorumcusu Ranjeni Munusamy, Erdoğan’ı Mozambik’te...
Dolar ile Büyük vurgun
Gelir ve borç garantisi verilerek yaptırılan kamu özel işbirliği projelerinin sayısı 158’e,...
Bakan Şimşek'e göre dolardaki artıştan vatandaş karlı çıktı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de hanehalkı borçluluğunun düşük olduğunu,...
Ankara'da MHP'lile bu sefer Saadet Partililere saldırdı yaralılar var...
MHP'liler afiş asan Saadet Partililere saldırdı ve olayda 7 kişinin yaralandı yaralılar arasında...
Tweet
Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı
TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu
Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...
Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...
Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
SONAR'a göre ikinci turda sürpriz olabilir
Seçim kinci tura kalırsa Muhalefet başarılı olur mu?
Çiller de piyasayla inatlaşmıştı ancak sonrasında büyük kriz geldi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:55:57