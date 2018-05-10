Samanyolu Haber /Ekonomi / İndirim tutmadı, benzine 25 kuruş zam gelecek! /10 Mayıs 2018 22:59

İndirim tutmadı, benzine 25 kuruş zam gelecek!

Dünya petrol fiyatlarındaki artış ve Türkiye’de doların hızlı yükselişi nedeniyle akaryakıta pazartesi gelmesi beklenen zamlar EPDK’nın son dakika kararıile geri alınmış ve litre başına 10 kuruşa varan indirimler yapılmıştı.

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Ancak EPDK’nın akaryakıt dağıtım şirketlerinin dağıtım paylarına limit koyarak yaptığı bu indirim baskısı uzun süre devam edemeyecek gibi gözüküyor. Dolarda düşüşün sağlanamaması ve petrol fiyatlarının 77 dolarla son 4 yılın zirvesine yükselmesi nedeniyle akaryakıta yeni zam hazırlıkları yapılıyor.

Konuyla ilgili konuşan BP Akaryakıt Türkiye Müdürü Martin Thomsen, akaryakıt fiyatında her an 20-25 kuruşluk bir zam olabileceğini belirtti. Thomsen, akaryakıt fiyatlarında zam beklenirken 10 kuruşluk indirime gidilmesi hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:

    ‘Kur yükseldikçe biz de yükseltiyoruz fiyatları. Bu indirimden sonra 20-25 kuruşluk bir artış bekliyoruz. Tüpraş fiyat artışı yaptıkça biz de yapmak zorundayız. Dün kur rekor seviyeye vardı. Biz her kur artışında fiyat artırımına gitmiyoruz. Dediğim gibi Tüpraş artış yaptıkça biz de yapıyoruz.’

Öte yandan akaryakıt fiyatlarındaki değişimi açıklayan Petrol İşverenleri Sendikası PUİS bugün aldığı bir kararla bundan sonra fiyat değişikliği haberlerini internet sitesinden resmi olarak duyurmayacağını açıklamıştı. PUİS gerekçe olarak da kendilerinin sadece bilgilendirme yaptığını, ancak son dönemde gelen zamlar nedeniyle tüketicinin sendika aleyhinde suçlamalar yapmaya başlamasını gösterdi.


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