İş yeri stresi hasta ediyor





Günümüz dünyasında iş yerleri aşırı stres dolayısıyla çalışanlar için tehlikeli olabiliyor. Bu kamu sağlığı sorunu konusunda işverenlerin ve hükümetlerin adım atması gerekiyor. İşyerlerindeki stres dolayısıyla ölüm olaylarını giderek daha fazla duymaya başladık. Bu ölümlerde yaş ayrımı olmadığı gibi bedensel emek veya entelektüel emek ayrımı da görülmüyor. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı verilerine göre, her yıl 550 milyon işgünü kaybının arkasında “stres nedenli” işe gitmeme sorunu oluşturuyor.





Ölümlere bile sebep olabiliyor





2015’te 300 araştırmanın incelenmesi üzerine, iş yerindeki zararlı uygulamaların yol açtığı ölüm ve hastalık oranlarının, pasif olarak maruz kalınan sigara dumanından kaynaklı olanlara eşdeğer olduğu görüldü. İşyerindeki zararlı uygulamalar arasında şunlar yer alıyor: uzun çalışma saatleri, iş-aile çatışması, ekonomik güvensizlik, iş kontrolünün olmaması ve, ABD gibi ülkelerde, sağlık sigortasının olmaması… İş yerleri insanları hasta ediyor, hatta öldürüyorsa bu konuya eğilmek gerekir. Yapılan araştırmalar en büyük stres kaynağının iş yerleri olduğunu, bu nedenle sağlık ve bakım krizinin de en önemli sebebi haline geldiğini gösteriyor. Amerikan Stres Enstitüsü’ne göre, iş yerinde stresin Amerikan ekonomisine maliyeti yılda 300 milyar dolar. Araştırmalar, iş yerindeki zararlı idarî uygulamalar dolayısıyla yılda 120 bin ekstra ölüm olduğunu ve bundan kaynaklı ekstra sağlık harcamalarının yılda 190 milyar doları bulduğunu gösteriyor.





Evdeki zamanlarını dinlenerek geçirme fırsatı verilmeli





Şirketlerinde çalışan insanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına karşı sorumluluk duyan çok az yönetici var. Çalışanlarına ücretli izin verilmesi, müdürlerin her saat mesaj göndermemesi, işçilerin evdeki zamanlarını dinlenerek geçirme fırsatı verilmesi, çalışanlara lojman olanağı ve kendi işlerini kendilerinin kontrol etmesi gibi olumlu pratikleri uygulayan az sayıda şirket var. Çalışanların, işyerini seçerken sadece ücret ve yükselme imkanını değil, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da göz önünde bulundurması gerekiyor. İşletme yöneticileri ise sadece kârlarını değil, işgücünün sağlığını da ölçüme tabi tutmalıdır. Hükümetler açısından ise sağlık harcamalarındaki yüksek maliyet işyerlerine odaklanmak durumunda; zira işyeri stresi insanları hasta ediyor.









Uzun çalışma saatleri verimliliği olumsuz etkiliyor





Bu durumda, ölüm nedenleri sıralamasında, işyerleri, böbrek hastalıkları ve Alzheimer’ın da önüne geçerek beşinci sırada yer alıyor. İngiltere’de 2016-17’de iş kaynaklı stres, depresyon veya anksite dolayısıyla 12,5 milyon işgünü kaybı oldu. Çalışanlar açısından bu sorunlara sebep olan kötü uygulamalar şirketlerin de yararına değil. Uzun çalışma saatleri verimliliği olumsuz etkiliyor. İşten çıkarmalar işyerlerinin performansını arttırmadığı gibi, en iyi işçilerin de ayrılmasına sebep olduğu gibi, tazminat veya müşterilerle bağların zayıflaması gibi sebeplerle tasarruf da sağlamıyor. BBC’nin haberine göre, araştırmalar, çalışanların işlerini ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda daha fazla kontrol sahibi olmaları halinde daha fazla motivasyonla çalıştıklarını gösteriyor. Ayrıca stresli ve hasta işçilerin sağlıklılar kadar verimli çalışmadığı da açık.