Erdoğan: Demirtaş terörist, aktivistler 15 Temmuz'un devamı için geldi

Almanya’nın Hamburg kentindeki G20 zirvesinin bitiminde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili açıklamada bulundu.







Bir basın mensubunun, 140 günü aşkın süredir hapiste olan Yücel hakkındaki sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Basın mensupları herhalde sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Basın mensupları da suç işler. Suç işlediği zaman da yargı gerekli değerlendirmeleri yapar” dedi.





Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:





Erdoğan, en önemli gündemlerden biri olan terörle mücadele alanında, terör örgütlerinin saldırılarını etkisiz hale getirmede başarılı olunamadığının altının çizildiğini söyledi. İlkeli ve kararlı olmadan, çifte standardı bırakıp dayanışma sağlamadan ilerleme kat edilemeyeceğini bildirdi.







MÜLTECİ SORUNU







Türkiye’nin mülteciler için açık kapı politikasını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, “Mülteciler konusunda yükümüz paylaşılmalı. Avrupa Birliği mülteciler konusunda verdiği sözü tutmadı. AB, bize sadece 800 milyon Euro verdi,” diye konuştu.





“YANI BAŞIMIZDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEKLENMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ”





PKK ve PYD konusunda ise Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Sınırlarımızın hemen yanı başında terör örgütlerinin desteklenmesi, silahlandırılması, bölgede terör adacıkları oluşturulmasına kesinlikle sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Ülke güvenliğimizi tehdit eden oluşumlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Terör örgütlerine verilen silahları topraklarımızda yapılan eylemlerde ele geçiriyor olmamız, sorunun şimdiden mevcut sınırlarının dışına taşmaya başladığına işaret etmektedir. Dün bölgede dağıtılan ve bugün namlusu bize yöneltilen silahların yarın dünyanın başka yerindeki eylemlerde kullanılmayacağının garantisi yoktur.”





“KATAR’A YÖNELİK YAPTIRIMLAR HAKSIZ”





“Katar’a yönelik ithamları haksızlık olarak değerlendiriyor, yaptırımları da doğru bulmuyoruz,” diyen Erdoğan, “Dünyadaki her ülke gibi Katar’ın da egemenliğine saygı duyulmalıdır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, kardeş kavgasının kazananı olmaz,” şeklinde konuştu.





KIBRIS MÜZAKERELERİ…





İsviçre’de gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerini değerlendiren Erdoğan, “KKTC ile beraber gerek Annan Planı’nda, gerek mevcut süreçte önde olduk. Ancak tüm çabalara rağmen zirve sonuçsuz kaldı. Sonuçtan büyük üzüntü duyuyoruz. Bu tablo, soruna BM parametreleri çerçevesinde çözüm olmayacağını gösteriyor. Türkiye sorunun çözümüne farklı parametrelerle katkı vermeyi sürdürecek. Çabalar sonuç vermezse, B planı, C planı olacak,” dedi.





BASIN MENSUPLARININ TUTUKLANMASI





Türkiye’de tutuklu bulunan Alman gazeteci Deniz Yücel’le ilgili soruyu kendisine yöneltilen soruya Erdoğan, “Ben şiir okuduğum için hapse girmiş biriyim. Siz herhalde bunu bilmiyorsunuz. Fikir özgürlüğünü iyi biliyorum ve hassasım,” cevabını verdi ve “Basın mensupları da suç işler. Bu yargının sorunudur. Yargı bu konuda gerekli kararı vermiştir,” dedi.





“YANLIŞTIR, VAZGEÇİN”





Erdoğan, Kuzey Irak’ta yapılması planlanan Kürdistan referandumu hakkında sorulan soruya: “Irak’ın yarınları açısında sıkıntı verici. Irak’ın bağımsızlığı için referandum yanlış. Barzani’ye dedik. ‘Bu yanlış bir yoldur. Bundan vazgeç’ diye. Bu konudaki direnmeleri onlara kaybettirir. Bizim için Irak’ın bütünlüğü çok önemlidir. Yarın bunun bedelini ödemeleri zor olacaktır,” dedi.





“DEMİRTAŞ BİR TERÖRİSTTİR”







Bir gazetecinin, Selahattin Demirtaş’ın ne zaman serbest kalacağı yönünde bir soru sorması üzerine Erdoğan; “Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Kürtleri sokağa dökmüştür. Bizim arkamızda YPG var, PKK var diyen bir kişidir. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse odur” dedi.





GÖZALTINA ALINAN İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ: YARGI KARAR VERECEK





İnsan hakları savunucusu dediklerinin benimle ilgili yapmış oldukları açıklamanın neticesi ne oldu? Neticesi benim 4 ay 10 gün hapiste yatmış olmamdı. Yaptığım sadece bir şiiri okumaktı. Söyledikleriniz Büyükada’da niye toplanmıştı. Onlar adeta 15 Temmuz’un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmıştır. Buradan bir yargı süreci başlayabilir. Onların yapmış oldukları çağrıyı, şu anda da yapıyorlar. Siz de bu soruyu sorarak bu çağrıya destek veriyorsunuz. Ama benim bir tasarrufum yok. Kararı yargı verecektir.





ADALET YÜRÜYÜŞÜ





Şu anda Türkiye’de, işte neredeyse 20 günü aştı, anamuhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var. Devam ediyor. Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz fakat bunların hepsini aşacağız.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’dan ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.