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23 Mart 2017 00:28
Günün gelişmeleri bu videoda
Yayın hayatına başlayan MC EU TV 22 Mart 2017 ana haber bülteni
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Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * “Âşık-ı...
Mısır’da çifte patlama…
Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Tanta kentinde patlama meydana geldi. Bir Kıpti kilisesine...
Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti
Tayyip Erdoğan 24 TV ve 360 TV'nin ortak canlı yayınında soruları cevapladı. Erdoğan, torununa...
Mısır'da kilisede patlama: 17 ölü
Mısır'da bir kilisede patlama yaşandı.
Dışarıdaki Gazeteciler, İçeridekiler için yürüdü
Bir grup gazetecinin çağrısı üzerine Pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde tutuklu gazetecilerin...
Yurtdışında oy kullanma sırasında yaşanan son tuhaflıklar…
16 Nisan referandumu için yurtdışında oy kullanma işlemi bugün sona eriyor. Türkiye gelecek hafta...
MİT'in ByLock açmazı
MİT geçen hafta ByLock verilerinin Mayıs 2016 tarihinden itibaren adli makamlarla paylaşıldığını...
Mısır'da peş peşe patlamalar
Mısır'da iki Kıpti Kilisesinde peş peşe patlamalar meydana geldi
Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde günümüzde karşımıza çıkacak arızaları...
Hulusi Akar, çerez yiyip filtre kahve içerek darbeyi engellemiş
Akıncı Üssü iddianamesine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın esir alınmasına dair çok ilginç...
Yoğurttaki kanser iddialarına yeni açıklama
Hazır yoğurtların kansere neden olduğu iddialarına ilişkin konuşan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı...
Fethullah Gülen Hocaefendi hizmet gönüllülerine önemli mesaj
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Hayata mal olmayan, amel ve aksiyona dönüşmeyen...
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Hocaefendi'den önemli açıklamalar
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