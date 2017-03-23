Vekil rektör Ege Üniversitesi'nde 10 dekanı görevden aldı

İzmir'de Ege Üniversitesi Rektörü Cüneyt Hoşcoşkun'un Yüksekeğretim Kurulu (YÖK) tarafından, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçen ay görevden alınmasının ardından yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 10 fakültenin dekanları görevden aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, YÖK tarafından geçen ay görevinden alındı. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevinden alındığı belirtilen Prof. Dr. Hoşcoşkun'un yerine 22 Eylül 2015- 24 Kasım 2015 tarihleri arasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yapan YÖK üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atandı.





Koltuğa oturduktan kısa süre sonra, eski Rektör Hoşcoşkun'un yardımcıları Prof. Dr. Handan Ak ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu'yu görevden alan Dedeoğlu, şimdi de bazı dekanları görevden aldı. Tıp Fakültesi'nde aynı zamanda dekan ve başhekim olan Prof. Dr. Hikmet Hakan Aydın'ın yerine Prof. Dr. Cemil Görgün'ü atayan Rektör Vekili Dedeoğlu, Eczacılık, Eğitim, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Spor Bilimleri ve Su Ürünleri fakültelerinin dekanlarını görevden aldı.





"Randevu taleplerini kabul etmedi"





Göreve gelmesinin ardından Prof. Dr. Dedeoğlu'nun, görevden aldığı dekanların kendisinden randevu talep etmesine rağmen görüşmediği ve görevden almaların da elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden gönderilen yazıyla yapıldığı ileri sürüldü. Ayrıca Prof. Dr. Dedeoğlu'nun, OHAL kapsamında idari olarak başlatılan tüm terör örgütü ve yolsuzluk soruşturmalarını durdurduğu, yeni ceza ve disiplin komisyonları oluşturucağı iddia edildi. Bu arada Fen Fakültesi'nde daha önce dekanlık da yapan ve bir süre önce hakkındaki soruşturma nedeniyle açığa alınan bir öğretim üyesinin de tekrar görevine döndüğü öğrenildi.





Atanan dekanlar





Rektör Yardımcılığı görevine Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Cengiz Metin, Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu ve Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Nefise Ülkü Karabay Yavaşoğlu'nu atayan Dedeoğlu'nun, görev değişikliğine gittiği bazı dekanlıklar şöyle:





Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsniye Kayalar'ın yerine Esra Baloğlu, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Çaklı'nın yerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Metin, Fen Fakültesi Dekanı İsmet Karaca'nın yerine Prof. Dr. Alpay Kırlangıç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Berber'in yerine ise bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı yapan Erdem Başçı'nın kız kardeşi Prof. Dr. Asiye Özlem Önder atandı.





Ayrıca, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gaye Erel'i de görevden alan Dedeoğlu, şu an bu göreve kimseyi atamadı.





Dedeoğlu'nun İletişim Fakültesi'nin dekan vekilliğini de yapacağı öğrenildi.





Öte yandan bazı yüksekokul ve enstitü müdürlerinin de görevden alındığı belirtildi.