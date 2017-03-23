Üstad'dan günümüze ışık tutan mesajlar

Yeni Asya Gazetesi Genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz 57. vefat yıldönümünde,Üstad Bediüzzaman'ın günümüze ışık tutan mesajlarını derlemiş













Üstad Bediüzzaman’ı, 57. vefat yıldönümünde, Türkiye’nin hukuk ve demokrasi kriterlerinden hızla uzaklaştığı son derece endişe verici ve vahim bir ortamda yad ediyoruz.





O, 110 yıl önce geldiği İstanbul’da buna benzer bir atmosferle karşılaşmış ve hem isabetli teşhisler yapmış, hem de yol gösterici doğru çözümler önermişti.





Bir kısmını şöyle özetlemek mümkün:





“İstibdattan herkesten çok biz zarar gördük. Şeriat âleme gelmiş; tâ istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin.





“Adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet olan meşrutiyeti (sonra cumhuriyet ve demokrasi oldu) şer’î delillerle kabul ettim ve şeriat namına alkışladım.





“Meşrutiyet hakimiyet-i millettir. Bu esası hayata geçiren kurum Meclistir. Hükümet onun hizmetindedir. Meb’us hürdür, hiçbir tesir ve baskı altında olmadan görevini yapabilmesi gerekir.





“Bu çağda devlet ancak Meclis, meşveret ve fikir hürriyetiyle idare edilebilir.





“İnsanın kabiliyetleri ve potansiyeli ancak hürriyetle inkişaf eder. Hürriyet imanın bir özelliğidir. İman ne karar kuvvetlenirse hürriyet o derece parlar. Allah’a kul olan, Ondan başka kimseye boyun eğmeme dirayetini ve hiç kimseye de zulmetmeme merhametini kazanır.





“Hürriyet ahlâkla terbiye edilmelidir.





“Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim. Şahs-ı mütehakkim değil, meşveretin ruhu olan efkâr-ı amme hâkimdir.





“Adalet müessesesi hiçbir cereyanın tesiri altına girmez, tarafgirlik kaldırmaz. Hafiyelerin sözüne adalet bina olunmaz.





“Fikren muhalefet hiçbir rejimde suç değildir. Aksine, muhalefet meşru ve samimî bir muvazene-i adalet unsurudur.





“Hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İhtimale dayandırılan suçlama yapılamaz.





“Suç ve ceza şahsîdir. Birinin hatası ve cinayetiyle başkası mes’ul tutulamaz.





“Bir masumu idam etmek mi, yoksa on caniyi affetmek mi daha zarardır?





“İstibdat ne şekil alırsa alsın, isterse meşrUtiyet libası giysin, sille vururum.





“Aldanırız, aldatmayız. Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan hayırlıdır. Zalimler için yaşasın Cehennem.





“Yaşasın ümit, ölsün yeis. Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun.”





Allah Üstadımızdan razı olsun.