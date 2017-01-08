Günlerce polemik konusu olan 'O Noel Baba' konuştu

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından mekânda 9 yıldır çalışan ve o gece Noel Baba kostümü giyen Selçuk Ş.’yle (33) konuştu. Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'e konuşan Selçuk Ş., her yıl müşterilere şirinlik olsun diye bu kıyafeti giyip içecek servisi yaptığını, fotoğraf çektirdiğini söyleyerek, o geceyi anlattı.





‘SAKİN OLUN DİYE İNSANLARA BAĞIRDIM’





“Saat 01.15 sıralarında ‘Tak Tak!’ diye silah sesleri geldi. Şampanya ya da konfeti patlatılıyor sandım. Etrafa baktım, insanlar üzerime doğru koşuyordu. Merdivenlerden yazlık restoran kısmına indim. İçeride Hollanda’dan gelen kız arkadaşım ve arkadaşları vardı. Silah sesleri bir dakikadan fazla sürdü. Kız arkadaşımı bulmak için yukarı çıktım. Onu ve arkadaşlarını saklanırken buldum. Biz kaçarken insanlar da peşimizden gelmeye başladı. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. İnsanlara ‘Sakin olun’ diye bağırdım. Mutfak kısmındaki odaya girip saklandık. 15-20 kişiydik. Eşi ölen bir Lübnanlı kadın ağlıyordu. Kapının önüne gelen yaralı bir kadını daha içeri alıp kapıyı kapattık. Elimize ne geçtiyse kapının önüne yığdık. Yaralı bir kadına tampon yapıp kanını durdurmaya çalışıyorduk.”





Odada yaklaşık yarım saat kaldıklarını söyleyen Selçuk Ş., şöyle devam etti: “Bu arada telefonla arkadaşlarımız bizi arıyor, biz de polisi arayıp saklandığımız yeri tarif ediyorduk. Sonra Özel Harekât polisi gelip bizi odadan çıkardı.”



