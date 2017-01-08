Adliye çalışanları algı için mi gözaltına alındı?

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki adliye binasına düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından gözaltına alınan 18 kişinin beşinin Büro Emekçileri Sendikası üyesi adliye çalışanları olduğu ortaya çıktı.



Saldırıda adliye otoparkına giremeyen saldırganlar bombalı aracı patlatmış, ardından polis Fethi Sekin’le çatışmaya girmişti. Bir saldırganı vurduktan sonra mermisi biten Sekin, diğer saldırgan tarafından vurularak şehit edilmişti





12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde çalışan Can’sa, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken vurularak yaşamını yitirmişti.





Saldırganların kimliğinin belirlendiğini ve 18 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir tereddüt yok” demişti.





‘Algı yaratılıyor’





Saldırıyla ilgili gözaltına alınan beş adliye çalışanı da Büro Emekçileri Sendikası üyesi.





Sendikada yapılan açıklamada, gözaltıların nedeninin dosyada gizlilik olduğu için kendilerine söylenmediği, üyelerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.



