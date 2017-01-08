Samanyolu Haber /Gündem / Adliye çalışanları algı için mi gözaltına alındı? /08 Ocak 2017 11:13

Adliye çalışanları algı için mi gözaltına alındı?

İzmir’deki saldırıyla ilgili 18 gözaltıdan beşi adliye çalışanı olduğu ve herhangi bir suçlarının olmadığı belitrtildi

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki adliye binasına düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından gözaltına alınan 18 kişinin beşinin Büro Emekçileri Sendikası üyesi adliye çalışanları olduğu ortaya çıktı.

Saldırıda adliye otoparkına giremeyen saldırganlar bombalı aracı patlatmış, ardından polis Fethi Sekin’le çatışmaya girmişti. Bir saldırganı vurduktan sonra mermisi biten Sekin, diğer saldırgan tarafından vurularak şehit edilmişti

12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde çalışan Can’sa, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken vurularak yaşamını yitirmişti.

Saldırganların kimliğinin belirlendiğini ve 18 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir tereddüt yok” demişti.

‘Algı yaratılıyor’

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan beş adliye çalışanı da Büro Emekçileri Sendikası üyesi.

Sendikada yapılan açıklamada, gözaltıların nedeninin dosyada gizlilik olduğu için kendilerine söylenmediği, üyelerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınanların sendikanın iş yeri temsilcisi B.O. ve N.S., T.Ç., E.D., N.A. olduğu belirtildi.

Sendikanın şube başkanı Musa Sever, sendika olarak her türlü şiddet eylemini reddettiklerini ve saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Sever şöyle devam etti: “Bu yolla arkadaşlarımız adeta saldırının sorumlularıymış gibi bir algı yaratılmaktadır. Biz üye ve temsilcilerimizin yaşanan saldırıyla hiçbir ilişkisinin olmadığına, suçsuz olduklarına inanıyoruz.” 
<< Önceki Haber Adliye çalışanları algı için mi gözaltına alındı? Sonraki Haber >>

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

Erdoğan: Katar Emiri'yle dağları gezdik, otel yatırımına hazırız müjdesini verdiler

Erdoğan: Katar Emiri'yle dağları gezdik, otel yatırımına hazırız müjdesini verdiler

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı

Burçin'in Galaksisi

Burçin'in Galaksisi

Erdoğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Erdoğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Yolcu uçağına drone çarptı!

Yolcu uçağına drone çarptı!

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:36