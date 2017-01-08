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Hava trafiği felç oldu
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08 Ocak 2017 10:47
Hava trafiği felç oldu
THY saat 17.00'a kadar iç hat seferlerini iptal etti
SHABER3.COM
THY, Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti.
Dış hatlarda iptal edilen sefer sayısı ise 471.
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