Samanyolu Haber /Gündem / Hava trafiği felç oldu /08 Ocak 2017 10:47

Hava trafiği felç oldu

THY saat 17.00'a kadar iç hat seferlerini iptal etti

SHABER3.COM

THY, Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti.

Dış hatlarda iptal edilen sefer sayısı ise 471.
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