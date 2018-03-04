Güney Kore Kuzey'e üst düzey heyet gönderiyor

Güney Koreli yüksek düzeyli heyetin ziyareti iki Kore arasında Kış Olimpiyatları ile başlayan yumuşamanın son halkası olarak görülüyor.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Olimpiyatlar'ın açılış törenine kız kardeşi Kim Yo-jong'u, kapanış törenine ise Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'u göndermişti.



ULUSAL İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI DA HEYETTE YER ALIYOR



Kuzey'e gidecek 10 kişilik heyette en üst düzey ulusal güvenlik danışmanı olan Ulusal Güvenlik Ofisi (NOS) Başkanı Chung Eui-yong ile Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) Direktörü Suh Hoon bulunuyor.



Moon'un sözcüsü Yoon Young-chan gazetecilere yaptığı açıklamada "Özel delegeler Kuzey Kore ile ABD arasında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için müzakere koşullarını yaratma ve iki Kore arasında ilişkileri geliştirme konularında kapsamlı görüşmeler yapacak" dedi.



HEYET ABD'YE DE GİDECEK



Heyetin Güney Kore temaslarının ardından Washington'a giderek toplantının sonuçlarını ileteceği de belirtildi.



Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) Direktörü Suh, Kuzey Kore konusunda deneyimli bir isim. İstihbarat şefi iki Kore arasında daha önce 2000 ve 2007 yıllarında yapılan zirvelerdeki görüşmelerin ayarlanmasında kritik görevler üstlenmişti.



Kuzey Kore ile diyalog kurulmasından yana olan Güney Kore Devlet Başkanı Moon geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Pyongyang ile görüşmek için 'eşiğini daha alçaltması' gerektiğini belirtmişti.



Ancak ABD Kuzey Kore'den görüşme öncesi nükleer silahlardan arınma konusunda adım atmasını bekliyor.



Kuzey Kore resmi haber ajansının (KCNA) aktardığına göre dün adı açıklanmayan Kuzey Koreli sözcü "ABD doğru şartlar karşılanıncaya dek diyaloğa girmeyeceği konusundaki ısrarını sürdürerek saçma bir eylem içinde" açıklamasında bulunmuştu.