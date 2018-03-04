Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Merkel'le koalisyona onay verdi /04 Mart 2018 11:46

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Merkel'le koalisyona onay verdi

Alman ZDF televizyonunun haberine göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) delegeleri Muhafazakar Blok'la kurulacak koalisyona onay verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Angela Merkel'in liderlik ettiği Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar koalisyon kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. SPD, koalisyon anlaşmasının parti üyeleri tarafından oylanacağını açıklamıştı.

Sosyal Demokrat Parti'nin yeni koalisyona onay vermesinin ardından, yeni Alman hükümetinin Mart ayının ortasında kurulması bekleniyor. Merkel'in öncülüğündeki Hristiyan Demokrat Birlik, koalisyonda yer alacak bakanlarını daha önce belirlemişti.

Koalisyonun diğer ortakları olan SPD ve yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik'in de kısa süre içerisinde koalisyonda yer alacak isimleri belirlemesi bekleniyor.
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