Samanyolu Haber /Gündem / Futbol dünyası şokta ... Ünlü İtalyan futbolcu otelde ölü bulundu /04 Mart 2018 16:15

Futbol dünyası şokta ... Ünlü İtalyan futbolcu otelde ölü bulundu

İtalyan Fiorentina takımının kaptanı futbolcu Davide Astori otelde ölü bulundu.

SHABER3.COM

İtalyan milli takımında da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, takımının Udinese ile oynayacağı maç için kaldığı La di Moret Oteli'nde uykusundayken ölü bulundu. Futbolcunun kalp krizi geçirdiği açıklandı. Ünlü futbolcu geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. 31 yaşındaki Astori evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.

Fiorentina kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak "Kulüp olarak derinden sarsıldık ve kaptanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Udinese-Fiorentina maçı ertelendi

Serie A'da bu hafta oynanacak Udinese-Fiorentina karşılaşmasının ertelendiği açıklandı.

Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Genoa - Cagliari maçına çıkan oyuncular ısınma esnasında haberi alınca saha ortasında ağlamaya başladılar. Bu karşılaşmada ertelendi.

Gomis'in Astori üzüntüsü

Galatasaray'da Mancini'nin teknik direktörlük yaptığı dönemde yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı ekibin gündemindeydi. Cimbom'un golcü ismi Gomis, Astori üzüntüsünü Twitter'dan böyle paylaştı.
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